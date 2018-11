Umfrage: Mehrheit gegen Belastung der Jüngeren durch Rentenpaket (FOTO)

Einen Vorgeschmack für die drastische Umverteilung von Jung zu Altliefert das Rentenpakt der Regierung schon jetzt: Ohne doppelteHaltelinie und Mütterrente hätten die Rentenbeiträge im kommendenJahr spürbar gesenkt und die Beitragszahler um sechs Milliarden Euroentlastet werden können. „Das ist erst der Anfang derKostensteigerungen. Unsere Kinder und Enkel werden in den kommendenJahrzehnten mit hunderten Milliarden Euro zusätzlich belastet. Unserderzeit faires und ausgeglichenes Rentensystem wird ungerecht undteurer“, so Hubertus Pellengahr, Geschäftsführer der Initiative NeueSoziale Marktwirtschaft (INSM).

In einer Civey-Umfrage zeigt sich, dass die steigende Belastung

kommender Generationen von den Bürgern klar abgelehnt wird. Nur jeder

Vierte beurteilt die Mehrbelastung der Jüngeren als gerecht, mehr als

jeder Zweite hält die Kosten des Rentenpakets für ungerecht verteilt.

Die Ablehnung fällt umso klarer aus, desto jünger die Befragten sind.

So halten fast 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen die

Kostenverteilung des Rentenpakets für ungerecht. Unter den 40- bis

49-Jährigen sagen das immerhin 62 Prozent. Bei den über 65-Jährigen

halten immerhin noch 41 Prozent die Kosten des Rentenpakets für

ungerecht verteilt, während sie 35 Prozent für gerecht empfinden.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ruft die

Abgeordneten der Regierungsfraktionen weiterhin und mit Nachdruck zu

Einsicht um Umkehr auf. Hubertus Pellengahr appelliert daher an den

Bundestag: „Stoppen Sie das Rentenpaket und folgen Sie dem Vorschlag

der Wirtschaftsweisen. Statt die Kosten für kommende Generationen in

die Höhe zu treiben, brauchen wir weiterhin eine gerechte Verteilung

auf alle Schultern. Eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die

Lebenserwartung würde künftige Rentensteigerungen finanzierbarer und

gerechter machen.“

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein

überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.

Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in

Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftliche

Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und

Elektro-Industrie finanziert.

