Unfallzahlen bei der Arbeit 2018 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert – Gesetzliche Unfallversicherung ruft zu mehr Engagement für Verkehrssicherheit auf

Die Zahl der Arbeits- und Wegeunfälle hat sich 2018 im Vergleich

zum Vorjahr kaum verändert. Das geht aus einer Erhebung der

Berufsgenossenschaften und Unfallkassen hervor, die ihr Verband, die

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), heute in Berlin

veröffentlicht hat. Danach lag die Zahl der meldepflichtigen

Arbeitsunfälle im vergangenen Jahr bei 877.198 und damit um 3.676

Unfälle höher als im Vorjahr (+0,42 Prozent). 188.527 Versicherte

hatten einen meldepflichtigen Wegeunfall, ein Minus von 2.441

gegenüber 2017 (-1,28 Prozent). DGUV-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan

Hussy rief angesichts der stagnierenden Unfallzahlen dazu auf, das

Engagement für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und im

Verkehr zu verstärken. Die gesetzliche Unfallversicherung unterstütze

Betriebe und Versicherte dabei mit ihrer Präventionskampagne

„kommmitmensch“.

Zahl der schweren und tödlichen Unfälle geht kaum noch zurück

Die Zahl der neuen Unfallrenten belief sich auf 18.107. Sie lag

damit nah am Vorjahreswert von 18.232 erstmals gezahlten

Unfallrenten. 730 Versicherte verloren aufgrund von Unfällen ihr

Leben (2017: 731): 420 durch Arbeitsunfälle, 310 durch Wegeunfälle.

Hussy appellierte vor diesem Hintergrund an Arbeitgeber, Beschäftigte

und die Politik, sich um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu

bemühen. „Alle können mehr zur Sicherheit auf den Straßen beitragen:

der Chef, der darauf verzichtet, seine Leute anzurufen, wenn er weiß,

dass sie gerade hinter dem Steuer sitzen. Die Politik, indem sie

Verkehrsräume insbesondere für die schwächeren Verkehrsteilnehmer

sicher gestaltet. Aber auch jede und jeder Einzelne, indem man

Ablenkung so gut es geht meidet – im Klartext: öfter mal das Handy

weglegen oder die Stöpsel aus dem Ohr nehmen.“

Unfallrisiko bei der Arbeit gestiegen

Um die Entwicklung des Unfallrisikos einzuschätzen, ermittelt die

DGUV auch die Zahl der Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter. Hierbei

handelt es sich um einen statistischen Maßstab, der Vergleiche

erleichtern soll. Ein Vollarbeiter entspricht dabei der Zahl der

Arbeitsstunden, die eine durchschnittliche, in Vollzeit tätige Person

im Jahr gearbeitet hat. 2018 lag die Quote der Arbeitsunfälle je

1.000 Vollarbeiter bei 23,1 und damit um mehr als 9 Prozent höher als

2017 (21,2 Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter).

„Grund hierfür war nicht etwa das Mehr an Unfällen, sondern eine

Abnahme der gemeldeten Arbeitsstunden“, erklärt Hussy die

Entwicklung. „Für 2018 haben die Unternehmen die Arbeitsstunden ihrer

Beschäftigten erstmals über den digitalen Lohnnachweis übermittelt,

was sehr gut funktioniert hat. Im Ergebnis hatten wir wesentlich

präzisere Daten als in der Vergangenheit, aber auch einen Rückgang

der Zahl der Vollarbeiter um rund 3,3 Mio. auf 38 Mio. Die nahezu

unveränderte Zahl der Arbeitsunfälle verteilt sich also auf weniger

Vollarbeiter. Das Unfallrisiko steigt auf dem Papier. Tatsächlich ist

es aber so, dass es wohl schon in der Vergangenheit höher gelegen

hat.“

Kaum Veränderung bei Berufskrankheiten

2018 entschieden Berufsgenossenschaften und Unfallkassen in 78.384

Fällen über die Anerkennung einer Berufskrankheit. Der Verdacht auf

eine Berufskrankheit bestätigte sich in 38.005 Fällen, was fast dem

Vorjahreswert entsprach (2017: 38.080). In mehr als der Hälfte dieser

Fälle lag eine beruflich verursachte Hauterkrankung vor. 4.813

Versicherte erhielten erstmals eine Rente aufgrund einer

Berufskrankheit, 143 weniger als im Vorjahr. 2.435 Versicherte

verstarben in Folge einer Berufskrankheit. Die häufigste Ursache

dafür war der berufliche Kontakt mit Asbest.

3,8 Prozent weniger Schülerunfälle

Kinder in Tagesbetreuung, Schüler und Studierende sind in

Deutschland gesetzlich unfallversichert. Für die

Schüler-Unfallversicherung sind Unfallkassen und

Gemeindeunfallversicherungsverbände zuständig. 2018 gab es in der

Schüler-Unfallversicherung insgesamt 1.272.247 Unfälle (2017:

1.321.925). Fast der gesamte Rückgang von 49.678 Unfällen entfiel

dabei auf Unfälle in der Einrichtung. Diese sog. Schulunfälle

beliefen sich auf 1.162.901. Die Zahl der Unfälle auf dem Schulweg

änderte sich dagegen kaum: Sie lag bei 109.346, das sind 29 weniger

als im Vorjahr. Mehr als ein Viertel davon entfiel auf Unfälle mit

dem Fahrrad. Die Zahl der neuen Schülerunfallrenten stieg um 154 auf

813. Die Zahl der tödlichen Schülerunfälle sank um 14 auf 35. Mehr

als zwei Drittel davon entfielen auf den Schulweg.

Finanzen: Umlagesoll der Berufsgenossenschaften sinkt

Die Aufwendungen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen für

Leistungen, Prävention und Verwaltung haben im vergangenen Jahr um

rund 300 Mio. Euro auf rund 13,5 Mrd. Euro zugenommen. Die Kosten

stiegen insbesondere bei Heilbehandlung und Rehabilitation (+162 Mio.

Euro) und finanzieller Entschädigung (+70 Mio. Euro).

Eine Besonderheit gab es bei den Beiträgen, die die gewerblichen

Arbeitgeber für die Versicherung ihrer Beschäftigten zahlen: Das

Umlagesoll der Berufsgenossenschaften ging um rund 100 Mio. Euro auf

rund 11,46 Mrd. Euro zurück. Rein rechnerisch lag der

durchschnittliche Beitrag zu den Berufsgenossenschaften damit bei

1,10 Euro je 100 Euro Lohnsumme. „Diese Entwicklung ist ein

Einmaleffekt, der im Wesentlichen einer Änderung der

Vorschusserhebung bei einer Berufsgenossenschaft geschuldet ist, die

fusionsbedingt unterschiedliche Abrechnungszyklen bei den

Fusionspartnern vereinheitlicht hat“, so Hussy. „Um dies zu

ermöglichen, war es erforderlich, von einer teilweise nachträglichen

auf eine laufende Bedarfsrechnung umzustellen.“

Die öffentliche Hand musste rund 82 Mio. Euro mehr für die

gesetzliche Unfallversicherung aufwenden. Der Umlagebeitrag der

Unfallkassen stieg auf rund 1,6 Mrd. Euro.

Hinweis

Arbeitgeber müssen Arbeits- und Wegeunfälle melden, wenn die

Unfälle zu einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen oder zum

Tod von Versicherten führen. Die Berufsgenossenschaften und

Unfallkassen erfassen Unfälle in Betrieben und Einrichtungen der

gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand. Arbeits- und

Wegeunfälle sowie Berufskrankheiten in der Landwirtschaft sind über

die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

abgesichert.

In der Schüler-Unfallversicherung sind Unfälle dann

meldepflichtig, wenn sie eine ärztliche Behandlung nach sich ziehen.

