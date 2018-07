Unterstützung der Opernakademie Bad Orb durch das Hotel an der Therme und die Toskana Therme Bad Orb

Mit großer Freude übergab Ilka Pavlovic, die Direktorin des Hotels an der Therme in Bad Orb und Chefin der Toskana Therme, Eintrittskarten für einen Thermenbesuch an die Mitwirkenden der diesjährigen Opernakademie. Damit und auch mit der Zurverfügungstellung von Übernachtungsmöglichkeiten im Hotel an der Therme unterstützt das Unternehmen bereits seit Jahren diese Institution. Sie sagte: ?Ich freue mich sehr, dieses wunderbare Projekt unterstützen zu dürfen. Ich bin ebenso beeindruckt über die Mitwirkung der Bad Orber Bürgerinnen und Bürger rund um diese Veranstaltung. Dennoch möchte ich zur weiteren Unterstützung aufrufen, denn dieses Projekt ist einzigartig und über alle Maßen erhaltenswert?

Am 9. Juli haben die Proben für den ?Freischütz? begonnen. Ein weltberühmtes Werk in einer fantasievollen Inszenierung.

Die die musikalische Leitung hat Michael Millard. Regie, Bühne und Kostüme verantwortet Erik Biegel. Der Opernchor bereitet sich unter der Leitung von Wolfgang Runkel auf seinen Einsatz vor. Dramaturgin ist wieder Athena Schreiber, die auch jeweils eine halbe Stunde vor den Vorstellungen einen Einführungs-Vortrag halten wird

Seien Sie dabei. Es gibt noch Restkarten:

PREMIERE / Donnerstag, 9. August, 19.30 Uhr

vorher ab 17 Uhr Premieren-Buffet im Hotel an der Therme

VORSTELLUNG / Samstag, 11. August, 17.00 Uhr

VORSTELLUNG / Sonntag, 12. August, 18.00 Uhr

Einführungsvorträge jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn durch Dramaturgin Athena Schreiber.

Eintrittskarten zwischen 24 bis 37 Euro ô ab April 2018

www.opernakademie.com/tickets

www.botingo.de/tickets

Tourist-Information Bad Orb / Tel. (06052) 83 14 / Kurparkstraße 2, 63619 Bad Orb

GNZ-Ticketshop / Tel. (06051) 833 244 / Druck- und Pressehaus Naumann, Gutenbergstr. 1, 63571 Gelnhausen