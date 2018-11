Ursprung und Expansion von DONK- und HÜLS-Namen – Namenkunde und Regionalgeschichte Niederrhein und Westfalen

Alles hat einen Namen. Wir verbinden bestimmte Menschen, Orte und Dinge mit bestimmten Kombinationen von Silben und Konsonanten. Warum manche Orte und Familien einen bestimmten Namen haben und wie dieser sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt oder verändert hat, ist jedoch nur wenigen Menschen bekannt. In der vorliegenden populärwissenschaftlichen Publikation werden zur Information der Leser Erkenntnisse aus der Onomastik (Namenskunde) mit regional-geschichtlichen Aspekten des Niederrheins und Westwestfalens anhand von topographischen Erkundungen und Familienchroniken zu „Hülsdonk“ (Voerde/Ostwestfalen-Lippe) und „Hülsdünker“ (Moers/Lembeck) verbunden.

Die Leser erfahren in „Ursprung und Expansion von DONK- und HÜLS-Namen“ von Hajo Hülsdünker, dass die ursprünglich niederfränkischen Siedlungs- und Familiennamen „Hülsdonk“ im Mittelalter an den Oberrhein und ins Elbegebiet, aber auch nach England und in die USA bis nach „Hollywood“ der „Hülswald“ expandierten. Hülsdünker liefert in seinem verständlichen und faszinierenden Sachbuch rund um die Geschichte von regionalen Namen ein breites Kaleidoskop von geschichtlichen, namenskundlichen und sprachlichen Facetten.

