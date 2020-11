US-Autor T.C. Boyle: Biden kann Spaltung Amerikasüberwinden

US-Autor T.C. Boyle: Biden kann Spaltung Amerikas überwinden

Bestsellerautor: Ich werde erst wieder gut schlafen, wenn Trump endlich weg ist

Osnabrück. Der US-amerikanische Bestsellerautor T. C. Boyle (“Wassermusik”, “Das Licht”) glaubt, dass der kommende US-Präsident Joe Biden die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft überwinden kann. In einem Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” sagte Boyle: “Die Versöhnung der Lager wird nicht leicht. Ich denke aber, dass Joe Biden der Richtige dafür ist. Denken Sie an das Nixon-Debakel. Der Präsident, der danach kam, war Jimmy Carter. Vielleicht nicht der beste Politiker, aber eine gute und ehrliche Person. Genau diesen Präsidenten brauchte es damals, um die Nation zu heilen. Ich denke, Biden wird das Gleiche gelingen.”

Der 71-Jährige verriet außerdem, dass sein neues Romanprojekt auf einer deutschen Studie beruhe: “Dieses Projekt wird an meinen Roman “Ein Freund der Erde” anknüpfen, es geht also um den Klimawandel, der die größte existenzielle Frage der Menschheit ist. Es war übrigens eine deutsche Studie über den globalen Insektenschwund, von der ich im vergangenen Jahr in den Zeitungen gelesen habe, die mich darauf gebracht hat.”

Boyle warnte darüber hinaus vor den Gefahren der letzten Amtsmonate des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump: “Wir werden in dieser Zeit angreifbar sein. Es ist ein Desaster, zumal er auch noch die Codes für die Atomwaffen in den Händen hält. Ich werde erst wieder gut schlafen, wenn Trump endlich weg ist.”

Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion

Telefon: +49(0)541/310 207

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/4763619

OTS: Neue Osnabrücker Zeitung

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell