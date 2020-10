US-Wahl 2020: “Nacht der Entscheidung” live im ZDF (FOTO)

Mit dem “ZDF spezial: Amerika wählt – Trump oder Biden?” und der “ZDFzeit”-Doku “Trump gegen Biden – Kampf um Amerika” startet das ZDF am Dienstag, 3. November, 20.15 Uhr und 20.45 Uhr, in den Abend vor der “Nacht der Entscheidung”. Ab 0.15 Uhr begrüßt Bettina Schausten, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer rund siebenstündigen Live-Sendung aus dem Zollernhof in Berlin zur US-Wahl 2020. An ihrer Seite präsentiert Christian Sievers, Moderator des “heute journals” und der “heute”-Nachrichten, zusammen mit der Forschungsgruppe Wahlen aktuelle Zwischenstände der Wahl. Außerdem mit im Studio: Hanna Zimmermann, Moderatorin des “heute journal update”, die zusammen mit dem Team der ZDFheute wahlspezifische Entwicklungen im Netz beobachtet.

Vor dem Weißen Haus, auf dem Dach des Hotels The Hay-Adams, empfängt Elmar Theveßen, Leiter des ZDF-Studios in Washington, Expertinnen und Experten und weitere Gäste und hält die Zuschauer während der langen Wahlnacht über die Entwicklungen in den USA auf dem Laufenden. ZDF-Reporter in verschiedenen US-Bundesstaaten und den Hauptquartieren der Republikaner und Demokraten werden immer wieder live in die Sendung aus dem Zollernhof mit Bettina Schausten geschaltet. Zu den Gästen in Berlin und Washington zählen Peter Altmaier, Norbert Röttgen, Cem Özdemir, Katja Kipping, Alexander Graf Lambsdorff, Wolfgang Ischinger, Sigmar Gabriel, Alice Weidel, Jörg Thadeusz, Vince Ebert, Carla Reemtsma und andere.

Direkt im Anschluss an die Live-Übertragung übernimmt am Mittwoch, 4. November 2020, 7.00 Uhr, das “ZDF-Morgenmagazin” die aktuelle Berichterstattung über den Ausgang der US-Wahl 2020. Das fast 50-minütige “ZDF spezial: Amerika hat gewählt” mit ZDF-Moderator Matthias Fornoff geht ab 19.25 Uhr auf Sendung.

Die Live-Übertragung “Die Nacht der Entscheidung” sowie die “ZDF spezial”-Ausgaben und die “ZDF-Morgenmagazin”-Sendung zur US-Wahl bietet das ZDF barrierefrei an. Die Sendungen sind im TV untertitelt und mit Untertiteln anschließend auch in der ZDFmediathek zu finden. Die “ZDF spezial”-Ausgaben und das “ZDF-Morgenmagazin” am 4. November 2020 stehen unter https://zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf auch mit Gebärdensprache zur Verfügung.

Weitere Infos mit Beiträgen und Dokumentationen zur US-Wahl 2020 finden sich in der ZDFmediathek auf der Themenseite https://zdf.de/nachrichten/thema/usa-wahlen-100.html

