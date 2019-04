Venezuela: Caritas setzt sich für Wiederöffnung der Grenzen ein – „Wichtige Lebensader durchtrennt“ – Gefährliche Hilfe über illegale Routen (FOTO)

Für die Wiederöffnung der Grenze zwischen Venezuela und Kolumbiensetzt sich Caritas international ein. Über die Grenze in Cúcutahatten bis Mitte Februar mehr als 30.000 Venezolaner tagtäglichLebensmittel und Medikamente ins Land bringen können. Vielfachunterstützt und finanziert durch Hilfsorganisationen wie Caritas.„Tonnenweise sind so lebensrettende Hilfsgüter nach Venezuelagelangt. Diese wichtige Lebensader ist durchtrennt, seit dieHumanitäre Hilfe zum Spielball politischer Interessen geworden ist“,so Friedrich Kircher, der für Caritas international die Projekte inKolumbien und Venezuela koordiniert.

Der Warenaustausch zwischen Kolumbien und Venezuela hat sich

mittlerweile auf illegale Schmugglerrouten verlagert, berichten

Caritas-Mitarbeiter. Nach Schätzungen von Caritas international

handelt es sich um rund 10.000 Personen, die allein im Grenzgebiet

von Cúcuta täglich die illegalen Wege nutzen. „Für die Menschen ist

das allerdings mit unkontrollierbaren Risiken verbunden, da die

grünen Grenzen von diversen Banden kontrolliert werden“, so Kircher.

Zu diesen rivalisierenden Gruppen gehören Einheiten der ELN (Ejercito

de Liberacion Nacional), kolumbianische Paramilitärs wie auch

bewaffnete venezolanische Einheiten der sogenannten Colectivos. Sie

erheben von jedem Grenzgänger, in Abhängigkeit von den

transportierten Gütern, zwischen umgerechnet einem und zehn Euro.

Diese Finanzierungsquelle ermöglicht es den illegalen Gruppen, ihre

Macht in dem derzeit rechtsfreien Raum weiter auszubauen.

„Nur strikte Neutralität und Unabhängigkeit der humanitären Hilfe

sichert den Menschen dauerhaft die notwendige Versorgung wie die

vergangenen Wochen wieder einmal gezeigt haben“, so Kircher. Eine

Öffnung der Grenzen sei eine zwingende humanitäre Notwendigkeit, um

das Leid zu lindern und die Menschen in Not angemessen versorgen zu

können. Caritas international, das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes, beobachtet seit Ende Februar eine nochmalig

deutliche Verschlechterung der Versorgungslage. .

Mitte Februar hatte die venezolanische Regierung die Grenze

geschlossen, um die Einfuhr von Hilfsgütern aus US-amerikanischen

Beständen zu verhindern. Diese wurde als Einmischung in innere

Angelegenheiten verstanden. Mit Blockade der US-Hilfe stockte als

Folge auch die durch Hilfsorganisationen organisierte massenhafte

Einzelhilfe. Einzig Schüler und medizinische Notfälle dürfen die

Grenze noch legal passieren. Caritas international, das Hilfswerk des

Deutschen Caritasverbandes, unterstützt seit 2017 die aus Venezuela

Geflüchteten in der Region. Diese erhalten dort unter anderem

finanzielle Hilfe, um sich zum Beispiel Lebensmittel, Hygieneartikel

und Medikamente in Kolumbien kaufen zu können.

Spenden mit Stichwort „Kolumbien“ werden erbeten auf:

Caritas international, Freiburg,

IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,

Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,

BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de

Caritas international ist das Hilfswerk des Deutschen

Caritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritas

mit mehr als 160 nationalen Mitgliedsverbänden.

Pressekontakt:

Herausgeber: Deutscher Caritasverband, Caritas international,

Öffentlichkeitsarbeit, Karlstraße 40, 79104 Freiburg. Telefon

0761/200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl -293), Achim

Reinke (Durchwahl -515). www.caritas-international.de

Original-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell