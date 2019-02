Verband für Angestellte in steuerberatenden Berufen wählt neuen Vorstand nach Klausurtagung und umfangreicher Satzungsänderung (FOTO)

Am 26. Januar 2019 fand die erste ordentlicheMitgliederversammlung von VALTAXA, dem Berufsverband für dieAngestellten in steuerberatenden Berufen, in Hannover statt. Dazusind die Mitglieder teilweise extra aus Berlin, Hamburg und Nürnbergund in Niedersachsens Landeshauptstadt angereist. Der Verband bliebseinem Grundsatz „online first“ treu und ermöglichte eine virtuelleTeilnahme für die Mitglieder, die nicht anreisen konnten: ZweiKameras übertrugen das Geschehen im hannoverschenDigitalisierungslabor von VALTAXA und diverse Konferenzmikros fingenden Ton ein. So haben Mitglieder virtuell an der Versammlungteilgenommen und standen ohne Kompromisse im Dialog mit denTeilnehmern vor Ort.

Am 8. Januar 2019 hat der Aufsichtsrat unter Zustimmung der

sonderberechtigten Gründungsmitglieder eine Satzungsänderung

beschlossen und damit sämtliche Kompetenzen auf die

Mitgliederversammlung übertragen. Diese ist seitdem zur Bestellung

und Abberufung der Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Aufsichtsrates

und der Geschäftsführer befugt sowie zur Beschlussfassung über die

Änderungen der Verbandssatzung, des Verbandszweckes sowie der

Auflösung des Verbandes.

Gemäß der jüngst übertragenden Rechte wurde der Vorstand neu

bestimmt: Cornelia Grewe, Anika Koschinsky und Melchior Bläse sind

ausgeschieden. Neu hinzugekommen sind Viktor Rebant

(Steuerfachangestellter), Katharina Kessner (Steuerfachangestellte

und Fachassistentin für Lohn und Gehalt), Annette Bastigkeit

(Steuerfachangestellte und Fachassistentin für Lohn und Gehalt),

Natalie Larenta (Chefredakteurin der Zeitschrift „Die

Steuerfachangestellten“ aus dem Kiehl-Verlag) und Sandra Harries

(Master of Science Wirtschaftsinformatik und Auszubildende zur

Steuerfachangestellten). Damit ist der Vorstand neben Claas Beckmann

(Journalist), Catharina Häusler (Steuerberaterin) und Daniel Klose

(Bachelor of Science Wirtschaftswissenschaften und

Steuerfachangestellter) komplett. Letzterer wurde zum Vorsitzenden

ernannt.

Susanne Pannenbäcker hat die Geschäftsführung auf eigenen Wunsch

verlassen, womit auch die Geschäftsstelle in München schließt. Die

besonderen Vertreter des Verbandes sind Tobias Pfauter

(Steuerfachangestellter), Massimiliano Ruggeri

(Steuerfachangestellter) und Carolina Vantis (Kauffrau für

Büromanagement und Social Media Managerin).

Der Aufsichtsrat, der künftig im Wesentlichen

Repräsentationsaufgaben wahrnimmt, besteht weiterhin aus Florian

Karbstein (Steuerberater), Holger Bodmann (Rechtsanwalt und

Steuerberater) und Carsten Schulz (Steuerberater) als Vorsitzenden.

Am Vortag der Mitgliederversammlung fand eine Klausurtagung statt.

Auch hier wurde die Teilnahme virtuell als auch vor Ort in Hannover

angeboten. Zusätzlich wurde die Veranstaltung live in VALTAXA.ONLINE,

der Kommunikations- und Kollaborationsplattform des Verbandes,

übertragen. Bei der Klausurtagung ging es um Fragen der Themenfindung

und Weiterentwicklung von VALTAXA. Das Thema Gehalt war dabei

besonders spannend. Die Mitglieder beschäftigten sich mit der

Kalkulation von Gehältern in Kanzleien und rechneten dies von der

Vergütung von Azubis bis zum Chef modellhaft durch. Der

Perspektivenwechsel soll dazu dienen, informierter in

Gehaltsverhandlungen zu gehen. Ferner wurde eine

Online-Fortbildungsreihe entwickelt zur Erweiterung der

Digitalisierungs- und Automatisierungskompetenzen von

Steuerfachleuten.

VALTAXA ist der erste Berufsverband speziell für Angestellte in

steuerberatenden Berufen und wurde am 24. Mai 2017 gegründet. Ziele

des Verbands sind die Fortentwicklung des Berufsstands, die Erzeugung

von Nutzwert für die Mitglieder und die Schaffung von Lösungen zur

Bewältigung der insbesondere durch die Digitalisierung geprägten

Branchenherausforderungen.

Pressekontakt:

VALTAXA Verband der Angestellten in steuerberatenden Berufen in

Deutschland e. V.

Claas Beckmann

Gehägestraße 20 Q

30655 Hannover

Telefon: +49 511 999 711-31

Telefax: +49 511 999 711-99

kontakt@valtaxa.de

