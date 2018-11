Vernissage Fotoausstellung mit Bildern von Harald Heinrich

?Fotografie mit Menschen gestattet mir einen Blick in deren Seele und es ist für mich höchste Freude und Herausforderung, diese Einblicke auf einem Bild festhalten zu können? ? so der Fotograf Harald Heinrich.

Der 48-Jährige, der im Landkreis Günzburg lebt, betreibt die Fotografie mittlerweile seit über 30 Jahren als Hobby. Seit knapp 5 Jahren ist er nun fast hauptsächlich in der ?People-Fotografie? zu Hause. Das Repertoire seiner Arbeit reicht von der klassischen Portrait- bis hin zur Aktfotografie.

?Spannend ist es, mit kreativen Menschen zusammen an den Bildern zu arbeiten?, so Harald Heinrich, der keinem seiner Models Profiqualitäten abverlangt.

?Wichtig ist, dass der Mensch vor der Kamera seinen Horizont öffnet, mitarbeitet, seine Ideen einbringt; dann werden es gute Bilder. Es spielt hier keine Rolle, ob jemand das Modeln als Hobby oder Beruf betreibt; die Einstellung muss stimmen. Jede/r, der dafür bereit ist, ist willkommen.?

Harald Heinrich arbeitet für seine Bilder sowohl Outdoor als auch in seinem neuen Studio bei einem befreundeten Fotografen nahe Thannhausen.

?Ich möchte Kunst machen ? deshalb verlange ich für meine Arbeit niemals Geld; ich will vom Geist her frei sein und mich nicht in monetäre Abhängigkeit begeben?.

Neugierig geworden und bereit, „in–s Licht zu blicken“?

Dann wird Sie die Ausstellung begeistern!

Seien Sie zur Vernissage im Kulturgewächshaus Birkenried bei Gundelfingen

am 16.11.2018 ab 19 Uhr herzlich willkommen!

Dann haben Sie auch die Möglichkeit, Harald Heinrich persönlich kennen zu lernen und mit ihm über die Fotografie zu plaudern. Freuen Sie sich auf einen spannenden, –blickreichen– Abend am Freitag 16. November 19 Uhr

Sollten Sie die Fotoanlagen nicht öffnen können, bedienen Sie sich hier: https://www.picdrop.de/haraldheinrich/5pbQU3WobR

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen

Kontakt: www.birkenried.de info@birkenried.de 08221.24208 (AB)