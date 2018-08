Verträge vom Anwalt prüfen lassen

Die meisten Unfälle passieren am Schreibtisch – dieser Satz ist so wahr wie simpel. Eine kurze Unterschrift, schon ist der Vertrag besiegelt. Und damit oftmals auch Folgen, die man so nicht vorgesehen hat oder gar nicht wollte. Denn wer liest schon alles Kleingedruckte, vor allem, wenn es mehrere Seiten lang ist und dazu noch kleingeschrieben? Wird schon gut gehen, hoffen hier die meisten. Und das mag auch mal zutreffen. Verlassen sollte man sich darauf aber nicht.

Viele Fragen bleiben vor der Unterzeichnung ungeklärt

Es bleibt oftmals ein unsicheres Gefühl: und wenn es doch Schwierigkeiten gibt? Was ist, wenn der Kredit nicht mehr ordnungsgemäß zurückgezahlt werden kann? Was passiert im Falle eines vorzeitigen Verkaufs der Immobilie? Welche Rechte sollte man sich vom Bauträger beim Kauf einer neu zu errichtenden Eigentumswohnung vertraglich einräumen lassen? Worauf muss bei einer Unternehmensbeteiligung unbedingt geachtet werden? Alles Fragen, die möglichst vor der Vertragsunterzeichnung geklärt werden sollten. Vor allem bei Verträgen mit hohem Finanzvolumen ist die anwaltliche Konsultation vor der Unterzeichnung ein Muss. Denn gerade hier drohen im Falle eines Falles erhebliche finanzielle Schäden.

Vertrag vor Unterschrift prüfen lassen

Die Nachteile lassen sich jedoch vermeiden, wenn der Vertrag vor der Unterzeichnung durch einen Rechtsanwalt geprüft wird. Was viele in diesem Zusammenhang nicht wissen: die von Banken z.B. in einem Kreditvertrag vorgegebenen Bedingungen lassen sich oftmals zu Gunsten der Kreditnehmer nachverhandeln. So lassen sich die regelmäßig für die Kreditnehmer nachteilig formulierten Klauseln deutlich entschärfen wie z.B. Fristen bei Zahlungsschwierigkeiten erheblich verlängern. Entgegen einer weit verbreiteten Meinung, die Inanspruchnahme von anwaltlicher Hilfe führe gegebenenfalls zu Problemen bei Kreditvergabe, ist es vielmehr so, dass die Kreditnehmer von den Banken erst dann wirklich ernst genommen werden, wenn diese sich eines Anwalts an ihrer Seite wähnen. Der Rechtsanwalt kann zudem vermittelnd eingreifen, falls Vertragsverhandlungen ins Stocken geraten sind.

Jeder Vertrag birgt Krisenpotential

Auch alltägliche Fragen führen oft zur Streitigkeiten und bedürfen der anwaltlichen Klärung: Ist die Kündigung des Vertrags rechtmäßig? Wie kann das Widerrufsrecht gegenüber einem sich weigernden Händler durchgesetzt werden? Muss der Kaufvertrag unbedingt eingehalten werden oder besteht eine Möglichkeit des Rücktritts? Wie ficht man einen Kaufvertrag an (z.B. einen Diesel-PKW im Rahmen des sog. Abgasskandals zurückgeben)? Wann gibt es Schadensersatz?

Spezialisierten Anwalt beauftragen

Wichtig ist zudem die Auswahl des richtigen Rechtanwalts. Da ein Fachanwalt für Vertragsrecht nicht existiert, ist darauf zu achten, dass der Rechtsanwalt auf das Gebiet des Vertragsrechts spezialisiert ist und dort über umfangreiche Erfahrung verfügt. Bei Kreditverträgen oder Kaufverträgen mit einem hohen finanziellen Volumen sollte ein im Vertragsrecht versierten Fachanwalt für Bankrecht und Kapitalmarkt konsultiert werden.

Für alle, die vor unliebsamen Überraschungen gefeilt sein möchten, gilt daher: Keine Unterschrift ohne Anwalt.