Videoscreening-Reihe Fade into You – Episode LXXII

Episode LXXII

Real Life Escape Games sind ein zeitgenössisches Freizeitphänomen, bei dem die virtuelle Welt zurück in die Realität geholt wird. Aufwendige Inszenierungen lösen für einen vorgegebenen Zeitraum von meist einer Stunde Gefühle von Angst und Kontrollverlust aus, die es zu überwinden gilt. Lina Sieckmann und Miriam Gossing nähern sich dokumentarisch in One Hour Real Fragestellungen an, die hinter dem Phänomen stehen.

Der französische Filmemacher Jonathan Vinel greift in seiner animierten Videoarbeit auf die Ego-Shooter-Perspektive zurück und beschreibt das Gefühl des Verlassenwerdens. Die verheerenden Ausmaße kommen zumindest in NOTRE AMOUR EST ASSEZ PRUISSANT nur im virtuellen Raum zum Tragen, lassen aber dennoch Rückschlüsse auf die Wirklichkeit zu. Fade Into You ist eine fortlaufende Videoscreening-Reihe, die sich an den Ausstellungsthemen der Kunsthalle Mainz orientiert. Sie sind herzlich eingeladen, bei einem Glas Wein über die Videos und die Ausstellung zu diskutieren.

Lina Sieckmann und Miriam Gossing, One Hour Real, 2016

Jonathan Vinel, NOTRE AMOUR EST ASSEZ PRUISSANT, 2014

Mi 22/08

19 Uhr

Kosten:

Film und Wein im Eintritt enthalten

Im Rahmen der Ausstellung:

Virtual Insanity

03/08 – 18/11/18