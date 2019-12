Viel mehr als Charity: Ehrenamt bei Plan International / Gemeinsam mehr erreichen durch Engagement für Kinderhilfsorganisation

Fast 16 Millionen Ehrenamtliche sind in Deutschland aktiv. Auch

die Kinderhilfsorganisation Plan International kann auf die breite und

bundesweite Unterstützung von Freiwilligen zählen: Mehr als 1.000 Ehrenamtliche

sind in den rund 100 lokalen Aktionsgruppen im Einsatz, um die Arbeit von Plan

International zu unterstützen.

“Unser Dank gilt dem großartigen Einsatz unserer Ehrenamtlichen, sie haben in

ganz besonderem Maße zu unserem Erfolg beigetragen”, sagt Maike Röttger,

Geschäftsführerin von Plan International Deutschland. “Es ist sehr

beeindruckend, was die einzelnen Gruppen auf die Beine stellen und welche Hebel

sie in ihren Heimatstädten in Bewegung setzen, um die Arbeit von Plan

International zu unterstützen und noch bekannter zu machen. So sind auf

Initiative unserer Aktionsgruppen in den vergangenen 25 Jahren mehr als drei

Millionen Euro für Plan-Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika

zusammengekommen.”

Die Aktionsgruppen veranstalten in ihren Städten und Gemeinden Benefizkonzerte,

organisieren Kinderfeste, Spendenläufe und Flohmärkte, knüpfen Kontakte zu

lokalen Politikern und Medien und kooperieren mit Schulen und Unternehmen.

Zusätzlich informieren sie über die Arbeit von Plan und gewinnen auf diese Weise

neue Patinnen und Paten.

“Sich für Plan International zu engagieren, bedeutet, über den eigenen

Tellerrand zu gucken”, sagt Antje Arold-Hahn von der Plan-Aktionsgruppe

Frankfurt und Kuratoriumsmitglied bei Plan International Deutschland. “Der

überwiegende Teil der Weltbevölkerung lebt unter sehr viel schlechteren

Bedingungen, das sollten wir immer im Auge behalten. Unser Einsatz geht aber

weit über karitative Hilfe hinaus.” Plan-Patin Antje-Arold Hahn gründete 1993 in

Frankfurt die erste Aktionsgruppe und hat im Rahmen ihres Engagements für Plan

viele neue Freundschaften geschlossen: “In unseren Aktionsgruppen kann sich

jeder einbringen, auch wenn neben Beruf und Familie nur begrenzt Zeit bleibt.

Die Vielfalt der Kennnisse und Interessen innerhalb der Gruppen erlaubt ein

Engagement auf breiter Basis.”

Nachwuchs ist bei den Plan-Aktionsgruppen herzlich willkommen: Für alle, die

sich einer der lokalen Gruppen in den rund hundert Städten in Deutschland

anschließen – oder eine neue gründen möchten – finden sich sinnvolle Aufgaben.

Dem Alter sind dabei keine Grenzen gesetzt. Darüber hinaus ist es auch möglich,

ehrenamtlich für Plan zu übersetzen. Rund 1.000 Freiwillige sind als

Übersetzerinnen und Übersetzer der Patenpost im Einsatz.

Auch Interesse an entwicklungspolitischen Themen und die Perspektive junger

Menschen sind bei Plan International gefragt: Im Plan-Jugendbeirat engagieren

sich 20 Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren aus ganz Deutschland für die

Gleichberechtigung und politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen

weltweit.

Weitere Informationen und Kontakt zu lokalen Aktionsgruppen:

Plan International Deutschland e.V., Kommunikation,

Bramfelder Str. 70,

22305 Hamburg

Alexandra Tschacher,

Leiterin des Presseteams,

Tel. 040 60 77 16 – 278

Barbara Wessel,

Pressereferentin,

Tel. 040 60 77 16 – 204,

presse@plan.de

