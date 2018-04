Viele Deutsche scheuen Gehaltsverhandlungen / forsa-Studie zum Thema Finanzkompetenz (FOTO)

In vielen Branchen verhandeln die Gewerkschaften mit den

Arbeitgebern die Gehaltstarife aus, wie jüngst im öffentlichen

Dienst. Doch oft muss man als Arbeitnehmer selbst in die Bütt, wenn

es darum geht, mehr Geld für seine Leistung zu erhalten. Viele tun

sich damit schwer, wie die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage von

forsa im Auftrag von RaboDirect zeigen.

Gehaltserhöhungen kommen selten von alleine und das bedeutet in

der Regel: Wer keine Gehaltserhöhung einfordert, erhält auch keine.

Der schnellste, sicherste und häufig auch der einzige Weg zu mehr

Geld ist demnach, sie aktiv einzufordern. Doch dafür fehlt es vielen

an Mut. So geben in einer forsa-Studie 36 Prozent der Deutschen an,

sich Gehaltsverhandlungen oft nicht gewachsen zu fühlen. Fast die

Hälfte der Befragten (43 %) sagt, dass sie sich dabei schon mal über

den Tisch gezogen fühlten.

Unterschiede zeigen sich allerdings bei Menschen, die langfristig

planen und regelmäßig etwas Geld auf die hohe Kante legen. Nur 34

Prozent der Sparer kommen bei Gehaltsverhandlungen ins Schwitzen. Für

Befragte, die kein Geld zurücklegen, trifft dies fast auf jeden

Zweiten (49 %) zu.

Geld auf dem Sparkonto beruhigt und stärkt das Selbstbewusstsein.

Dass Sparen beruhigt, konnten forsa und RaboDirect bereits im

vergangenen Jahr im Rahmen einer Studie feststellen. Wie sich das auf

den Umgang mit Geld auswirken kann, zeigt sich in der aktuellen

Befragung zum Thema Geldkompetenz. Sowohl im Gespräch über Finanzen

mit Freunden und Bekannten als auch beim Beratungstermin in der Bank

fühlen sich Sparer deutlich sicherer und kompetenter als

Nicht-Sparer: Beim Austausch im Freundeskreis können sich 62 Prozent

der Sparer nach eigenen Angaben kenntnisreich einbringen, bei

Nicht-Sparern ist es nur knapp die Hälfte (46 %). Und im

Beratungsgespräch bei der Bank glänzen 63 Prozent der Sparer mit

Wissen, unter den Nicht-Sparern sind es lediglich 54 Prozent.

Die Details der forsa-Studienergebnisse schicken wir auf Anfrage

gerne zu. Einfach eine E-Mail an RaboDirectMarketing@rabobank.com

senden.

Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftrag

von RaboDirect Deutschland zwischen dem 26. März und dem 4. April

2018 insgesamt 1.230 Personen befragt. Die Ergebnisse sind unter der

Quellenangabe „forsa/RaboDirect Deutschland“ frei zur

Veröffentlichung.

Über RaboDirect Deutschland

RaboDirect Deutschland ist ein Geschäftsbereich der deutschen

Zweigniederlassung der Coöperatieve Rabobank U.A., einer

holländischen Bankengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main. Das

Direktbankgeschäft wurde im Juni 2012 als neuer Geschäftsbereich der

Zweigniederlassung Frankfurt errichtet und ist auf Sparprodukte für

Privatkunden spezialisiert. Im Firmenkundengeschäft ist die deutsche

Zweigniederlassung der 1898 als Genossenschaftsbank gegründeten

Rabobank Gruppe bereits seit 1984 als Spezialist für Finanzierungen

im Agrar- und Nahrungsmittelsektor tätig. Die Rabobank Gruppe ist

einer der größten Finanzdienstleister der Niederlande. Inzwischen ist

die Bank in 40 Ländern mit über 8,7 Millionen Kunden und knapp 45.000

Mitarbeitern vertreten und verfügt über Einlagen von über 340

Milliarden Euro (Stand 2017). Weitere Informationen im Internet auf

www.rabodirect.de und www.rabobank.com.

Pressekontakt:

RaboDirect Deutschland

Pressestelle

Peter Giese

c/o Havas PR

Tel. 040 431 75 138

peter.giese@havaspr.com

Original-Content von: RaboDirect Deutschland, übermittelt durch news aktuell