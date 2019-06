Von Storch: Die islamistische Hisbollah als verfassungsfeindliche Organisation einstufen und verbieten

Zum Antrag der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

(Drucksache 19/10624), die libanesische Partei und Miliz Hisbollah zu

verbieten, weil sie mit ihren Bestrebungen eine Bedrohung für die

verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland darstellt,

teilt die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und

stellvertretendes Mitglied im Innenausschuss, Beatrix von Storch,

mit:

„Die Hisbollah will Israel von der Landkarte tilgen, betreibt

terroristische Angriffe gegen Israel und agiert im Bereich der

organisierten Kriminalität, des internationalen Drogenhandels und der

Geldwäsche. Die von der Bundesregierung vorgenommene Unterscheidung

zwischen einem militärischen und einem politischen Arm der Hisbollah

ist grotesk. Auch der politische Arm der Hisbollah ist extremistisch,

islamistisch und antisemitisch und muss verboten werden.

Denn die Hisbollah rekrutiert bei ihren bisher nicht verbotenen

politischen Veranstaltungen weitere Unterstützer für ihren

terroristischen Kampf. Die Legalität ihres politischen Arms macht es

der Hisbollah bis heute leicht, in Deutschland gewerbsmäßig

Drogenhandel zu betreiben, Gelder zu waschen und sich an Spenden

angeblicher Hilfsorganisationen zu bereichern. Die Duldung der

Hisbollah in Deutschland macht unser Land zu einem Rückzugsraum des

internationalen islamischen Terrorismus.“

Pressekontakt:

Christian Lüth

Pressesprecher

der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Tel.: 030 22757225

Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuell