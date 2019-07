Waldeigentümer und Familienbetriebe Land und Forst begrüßen Klöckner-Vorschlag zur Aufforstung

Der Präsident der Waldeigentümer, Hans-Georg von

der Marwitz, und der Vorsitzende der Familienbetriebe Land und Forst,

Max von Elverfeldt, begrüßen in einer gemeinsamen Erklärung das von

Bundesagrarministerin Julia Klöckner vorgeschlagene Programm zur

Wiederaufforstung von geschädigten Wäldern in Deutschland. Klöckner

will ein „Mehrere-Millionen-Bäume-Programm“ auflegen, um den Verlust

von insgesamt 110.000 Hektar Wald aus den verheerenden Folgen von

Sturm, Dürre und Schädlingsbefall der Jahre 2018 und 2019

auszugleichen. Eine Finanzierung, so die Ministerin, soll aus dem

Energie- und Klimafond (EKF) der Bundesregierung erfolgen. Das

Waldklima sei Bestandteil des EKF und fördert die Anpassung der

deutschen Wälder an den Klimawandel.

„Wir begrüßen es nachdrücklich, dass die Bundesregierung die

Brisanz der Situation in unseren Wäldern erkannt hat und eine

Unterstützung für die Wiederaufforstung leisten wolle“, so Marwitz.

Die Betriebe könnten dies infolge der immensen und großflächigen

Schäden allein oft nicht mehr leisten. Teilweise seien komplette

Ökosysteme bedroht. Insofern ist auch die Unterstützung der Kanzlerin

in der Sache sehr hilfreich. Sie hatte am Wochenende das Thema in

einer Video-Botschaft aufgegriffen und Unterstützung zugesagt.

Der Energie- und Klimafond (EKF) sei nach Einschätzung der beiden

Verbände genau der richtige Absender für das Hilfsprogramm. „Die

Funktion des Waldes für den Klimaschutz und als CO2-Speicher sind

unbestritten“, so Elverfeldt, der auf eine jüngst von der

Bundesregierung vorgestellte Studie der ETH Zürich verweist. Insofern

sei die Feststellung der Ministerin, dass der Wald die Lunge unserer

Gesellschaft und ein entscheidender Klimaschützer sei, genau richtig.

Er könne nur unterstreichen, dass das Pflanzen neuer Bäume im

Interesse aller sei.

Kritik an dem Vorschlag der Bundesregierung weisen sie mit dem

Hinweis zurück, dass private wie öffentliche Waldeigentümer schon

seit langem erhebliche CO2-Lasten für die Gesellschaft tragen. Zudem

arbeiten sie an einem behutsamen, klimaresistenten Umbau ihrer Wälder

und setzen diesbezüglich zur Verfügung gestellte Mittel sorgsam und

in enger Abstimmung mit den zuständigen Forstbehörden ein. Deren

Arbeit und Fachkenntnis gelte es zu vertrauen und die jeweils vor Ort

richtige Lösung finden zu lassen.

Pressekontakt:

Juliane Ahrens

Leiterin Kommunikation

Familienbetriebe Land und Forst e.V.

Claire-Waldoff-Str. 7

10117 Berlin

Tel.: 030 -246 30 46 11

ahrens@fablf.de

www.fablf.de

Original-Content von: Familienbetriebe Land und Forst, übermittelt durch news aktuell