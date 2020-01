Walter-Borjans fordert von Union Entgegenkommen bei Mindestlohn und Investitionen

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat vor dem Treffen der

Koalitionsspitzen am Mittwochabend an die Union appelliert, einen höheren

Mindestlohn und höhere staatliche Investitionen mitzutragen. “Auch in CDU und

CSU gibt es hörbare Unterstützung für einen deutlich höheren Mindestlohn und die

Auflösung des Investitionsstaus”, sagte Walter-Borjans der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Mittwoch). “Wir wollen mit einem Mindestlohn von zwölf Euro,

der steuerlichen Entlastung von Einkommen bis zu 90.000 Euro je veranlagtem

Steuerzahler und für mindestens zehn Jahre anhaltend hohen Investitionen in

Schulen, Krankenhäuser und Infrastruktur die Kaufkraft bis in durchaus gut

verdienende Kreise hinein stärken”, sagte Walter-Borjans. Das stütze die

Binnenkonjunktur und diene auch den Unternehmen. CSU-Chef Markus Söder setze

dagegen auf die Senkung von Unternehmens- und Erbschaftsteuern. “Das würde die

Ungleichheit verstärken und die Binnenkonjunktur schwächen”, warnte

Walter-Borjans.

www.rp-online.de

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion

Telefon: (0211) 505-2627

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4505104

OTS: Rheinische Post

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell