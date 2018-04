WAZ: Baranowski fordert „richtige Ruhrkonferenz“

Die Ruhr-SPD kritisiert NRW-Ministerpräsident Armin

Laschet (CDU) für dessen Pläne zu einer Ruhrkonferenz. „Im Grunde ist

das, was Laschet unter einer Ruhrkonferenz versteht, nur die

Vorarbeit zu einer Konferenz“, sagte der Sprecher der Ruhr-SPD, Frank

Baranowski, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,

Dienstagsausgabe). Das Bilden von Arbeitsgruppen und Finden von

Themen reiche nicht. Der Gelsenkirchener Oberbürgermeister fordert

eine „richtige“ Konferenz zur Zukunft der Region. „Am Ende müssen die

an den Tisch, die maßgeblich über das Schicksal des Ruhrgebietes

mitbestimmen: der Bund, die Europäische Union und natürlich die

Revierstädte“, so Baranowski. Außerdem seien viele für das Ruhrgebiet

wichtige Fragen bisher von der Landesregierung nicht angesprochen

worden: „Einige Ruhrgebietsstädte drückt das Thema Zuwanderung aus

Südosteuropa. Davon ist aber leider keine Rede, wenn es um die

Ruhrkonferenz geht. Auch nicht vom Wohnen. Integration müsste auf die

Agenda der Konferenz, der Verkehr, der Arbeitsmarkt“, sagte

Baranowski.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 – 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell