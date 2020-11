WDR extra am 01. Dezember 2020: NRW geht in den Corona-Dezember: Was dann?

Fragen an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Eigentlich sollte es im Dezember wieder bergauf gehen. So hatte es NRW-Ministerpräsident Armin Laschet Ende Oktober angekündigt: Harte Corona-Maßnahmen im November, im Dezember dann sollten Restaurants, Fitnessstudios, Theater und Co wieder öffnen können. Doch es kam anders, denn die Infektionszahlen sanken kaum. Und so steht NRW ein weiterer Monat mit massiven Corona-Einschränkungen bevor.

Aber reichen sie aus? Und wie geht es dann weiter? Werden wir Weihnachten und Silvester wirklich wieder mit mehr Kontakten feiern können? Und ist es das wert, wenn die Familienzusammenkünfte die große Gefahr neuer Infektionsketten bergen? Was droht im Januar? Und wann können die ersten Menschen tatsächlich gegen Covid-19 geimpft werden?

Viele Fragen an die, die Entscheidungen treffen müssen: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind nicht nur zwei der wichtigsten politischen Akteure in der Corona-Krise, im kommenden Jahr wollen sie als Tandem auch den CDU-Vorsitz erobern: Laschet vorne, Spahn dahinter.

Am 1. Dezember stehen die beiden Spitzenpolitiker gemeinsam Rede und Antwort und widmen sich dabei auch Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.

WDR Fernsehen, Dienstag, 01.12.2020, 20.15 – 21.00 Uhr

Moderation: Catherine Vogel und Michael Dietz

Redaktion: Jonas Wixforth

