Weidel/Chrupalla: WebersÄußerungen zu Nord Stream 2 sind unverantwortlich

Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei

(EVP) für die Europawahl, Manfred Weber, will den Bau der Gaspipeline

Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland verhindern.

Dazu teilt die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Alice Weidel, mit:

„Manfred Weber hat mit seiner Ankündigung, er werde alles

unternehmen, um die Gaspipeline Nord Stream 2 doch noch zu

verhindern, deutlich gemacht, dass er bereit ist, die Interessen

Deutschlands für seine politische Karriere zu opfern.

Er scheint sich ganz in den Dienst der erklärten Gegner der

Versorgungsleitung in Polen, der Ukraine und den Vereinigten Staaten

stellen zu wollen. Das ist unverantwortlich: Ein Aus für Nord Stream

2 auf den letzten Metern wäre ein verheerendes Zeichen für

Deutschlands Partner und würde unserem Land außenpolitisch einen

schweren Schaden zufügen.

Damit steht schon jetzt fest: Aus Sicht Deutschlands und seiner

Bürger wäre ein EU-Kommissionspräsident Manfred Weber, der offenbar

fest entschlossen ist, die Interessen des größten Nettozahlers der EU

zu missachten, eine absolute Fehlbesetzung.“

Der stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion und des

Arbeitskreises für Wirtschaft und Energie, Tino Chrupalla, ergänzt:

„Das Ende für die Gaspipeline Nord Stream 2 wäre für Deutschland

wirtschafts- und energiepolitisch ein Desaster.

Deutschland würde sich damit beim Gasimport ohne Not einseitig in

die Abhängigkeit des teuren amerikanischen Flüssiggases begeben.

Angesichts des überhasteten Kohle- und Atomausstiegs wäre das auch

für die deutsche Energiesicherheit ein gefährlicher Schritt.

Letztendlich müssten wieder einmal die Bürger die Zeche für diese

verantwortungslose Politik in Gestalt von weiter steigenden

Strompreisen zahlen.

Deutschland muss endlich wieder zu einer verlässlichen

Energiepolitik zurückkehren. Die Versorgungsleitung Nord Stream 2 ist

dafür ein wichtiger Baustein, den wir nicht ohne Not in Frage stellen

dürfen.“

