Weidel: UN-Migrationspakt – Geheimdiplomatie zum Schaden der Bürger – Bundesregierung hat Öffentlichkeit getäuscht

Zur Veröffentlichung der Verhandlungsprotokolle

über das Zustandekommen des UN-Migrationspakts erklärt die

Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag, Alice Weidel:

„Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: Die Bundesregierung hat die

Bürger über die eigene Rolle bei der Aushandlung des

UN-Migrationspakts und die Hintergründe seines Zustandekommens

belogen. Das Dokument ist nicht harmlos, und es ist auch nicht

–transparent– ausgehandelt worden. Wesentliche Teile des

Migrationspakts sind in Geheimdiplomatie ausgekungelt worden und

sollten der Öffentlichkeit als fertiges –Friss oder stirb—Paket

vorgesetzt werden. Wer sonst eifrig mit erhobenem Zeigefinger

ungefragt Ratschläge an Nachbarländer verteilt, kann als ertappter

Lügner mit gutem Beispiel vorangehen und selbst Konsequenzen ziehen.

Die Protokolle zeigen, wie die Bundesregierung vor

Maximalpositionen zum Nachteil der eigenen Bürger eingeknickt ist. So

wurde das Postulat, über Migration dürfe ausschließlich positiv

gesprochen werden, ohne Abstriche in den Pakt übernommen. Die

Forderung, Medien die –Intoleranz– oder –Diskriminierung– förderten,

öffentliche Mittel und Unterstützung zu entziehen, ist ein

Gummiparagraph, mit dem potenziell jede Kritik und differenzierte

Berichterstattung abgestraft werden kann. So wird die Pressefreiheit

auf dem Altar der Migrationspropaganda geopfert.

Die Enthüllungen über den Gang der Verhandlungen belegen zugleich,

dass der von Merkel wie eine Monstranz hochgehaltene –multilaterale

Ansatz– in Grundsatzfragen wie der Migrationssteuerung schlicht nicht

funktioniert. Wenn die Interessengegensätze so fundamental und

unüberbrückbar sind, dass man sie nur hinter Formelkompromissen

verstecken kann, ist das ganze Abkommen wertlos und kontraproduktiv.

Der UN-Migrationspakt öffnet neue Migrationstatbestände und

Hintertüren für Zuwanderung, aber er erschwert letztlich die Abwehr

illegaler Migration, bei der die Aufnahmeländer absehbar weiter

alleine dastehen. Sinnvoller als Regenschirm-Abkommen, mit denen wir

eine Vielzahl neuer Verpflichtungen eingehen, ohne im Gegenzug

konkreten Nutzen zu erhalten, wären daher bilaterale, an den

tatsächlichen Problemen orientierte Abkommen mit den

Herkunftsstaaten, bei denen Deutschland seine Position besser

ausspielen kann.“

