Weihnachtsgrüße 2018 verschicken und doppelt Freude schenken

Bald kommen sie wieder: Die Weihnachtsgrüße – per

E-Mail, SMS oder gar per WhatsApp. Oder doch wieder ganz traditionell

und wieder richtig im Trend: Die Weihnachtskarte handgeschrieben und

per Post. Und wie man diese Weihnachtsgrüße verschicken kann und

damit gleich doppelte Freude macht, darauf verweist die Stiftung

Menschen für Menschen – Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe.

Zusammen mit der Druckerei Schroeder aus Neuss wurden fünf

wunderschöne Weihnachtsmotive ausgewählt, die im Katalog 2018/2019

(www.filigran-laser.de) besonders gekennzeichnet sind. Denn mit dem

Kauf dieser Weihnachtskarten erhält Menschen für Menschen pro

verkaufter Karte 20 Cent.

„Diese hochwertigen Weihnachtskarten sind besonders für Firmen

geeignet, die an ihre Geschäftspartner und Kunden einen besonders

schönen und persönlichen Gruß zusenden wollen. Das Beste daran ist,

dass Unternehmen damit gleich doppelt Freude schenken: Einmal, weil

sie mit dieser Form der Kommunikation am Jahresende nochmal ihrer

Verbundenheit besonderen Ausdruck verleihen können und zweitens durch

die direkte Unterstützung der Menschen in Äthiopien „, betont Dr.

Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung Menschen für Menschen –

Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe. „Wir bedanken uns heute schon bei der

Druckerei Schroeder für die sehr gute Zusammenarbeit und bei allen

Käuferinnen und Käufern, die durch den Erwerb dieser Karten, uns bei

unserer täglichen Arbeit in Äthiopien unmittelbar unterstützen.“

Auch jede andere Weihnachtskarte aus der Kollektion 2018/2019 der

Druckerei Schroeder kann, gegen einen zusätzlichen Aufpreis von je 20

Cent, mit dem Logo von Menschen für Menschen versehen werden. Auch

diese 20 Cent erhält dann Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

(www.menschenfuermenschen.de).

Über Menschen für Menschen

Die Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahren

nachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen

integrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen für

Menschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen

Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den

Grundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 der

damalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest. 2014) mit seiner

legendären Wette in der Sendung „Wetten, dass..?“. Die Stiftung trägt

seit 1993 durchgängig das Spendensiegel des Deutschen

Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschen

setzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700

fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.

Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:

www.menschenfuermenschen.de

Besuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,

Twitter, YouTube und Instagram

Spendenkonto

Stiftung Menschen für Menschen

Stadtsparkasse München

IBAN: DE64701500000018180018

SWIFT (BIC): SSKMDEMM

Online: www.menschenfuermenschen.de

Pressekontakt:

Stiftung Menschen für Menschen

– Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe

Lisa-Martina Kerscher und Erich Jeske

Brienner Straße 46

80333 München, Germany

E-Mail: erich.jeske@menschenfuermenschen.org

Tel.: +49 89 383979-87 oder 0171 477 49 01

Fax: +49 89 383979-70

Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell