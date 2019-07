Weltbevölkerungstag am 11. Juli 2019 / Selbstbestimmte Entscheidungen – Schlüssel für eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung

Die UN hat Mitte Juni ihre langfristigen

Projektionen für das Wachstum der Weltbevölkerung leicht nach unten

korrigiert. Im Jahr 2100 soll demnach die Bevölkerung von heute 7,7

Milliarden Menschen auf 10,9 Milliarden anwachsen – nicht wie bislang

angenommen auf 11,2 Milliarden. Grund hierfür ist, dass die UN einen

steten Fall der weltweiten Geburtenrate prognostiziert. Besonders in

Afrika südlich der Sahara ist die Fertilitätsrate mit 4,6 Kindern pro

Frau jedoch auch weiterhin hoch und liegt deutlich über dem

weltweiten Durchschnitt von 2,5 Kindern pro Frau. Das führt zu einem

starken Bevölkerungswachstum in Afrika, von jetzt 1,3 Milliarden

Menschen zu 1,5 Milliarden in 2050 und 4,3 Milliarden Menschen in

2100. Dieses Wachstum – trotz der angenommenen sinkenden Kinderzahl

pro Frau – behindert Entwicklung.

Aber selbst wenn die Annahme der UN von einer Fertilitätsrate in

Afrika von 2,1 Kindern pro Frau im Jahr 2100 tatsächlich eintrifft,

braucht es verstärkte Anstrengungen, um allen Menschen der noch immer

wachsenden Bevölkerungen den Zugang zu Familienplanung zu

ermöglichen.

Dazu sagt Renate Bähr, Geschäftsführerin der Deutschen Stiftung

Weltbevölkerung (DSW):

„Es ist an der Zeit, die Ursachen des hohen Bevölkerungswachstums

insbesondere in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara nüchtern

zu analysieren und offen in außen- und entwicklungspolitischen

Kontexten zu diskutieren. Die Einflussfaktoren, die zu sinkenden

Kinderzahlen führen, und die Vorteile, die kleinere Familien für

Frauen und Gesellschaften haben, sind hinreichend bekannt.

Die Tatsache, dass heute rund 214 Millionen Mädchen und Frauen

noch immer nicht eine Schwangerschaft verhüten können, obwohl sie

sich dies wünschen, macht deutlich, wie notwendig ein besserer Zugang

zu Verhütungsmitteln und eine damit einhergehende Selbstbestimmung

von Frauen und Mädchen ist. Fast überall in Afrika wünschen sich

Frauen weniger Kinder als Männer, haben aber oft keine oder sehr

geringe Mitspracherechte. Deswegen ist die Gleichberechtigung der

Geschlechter eine wichtige Voraussetzung für eine zukunftsfähige

Bevölkerungsentwicklung.

Die DSW fordert daher ein stärkeres internationales Engagement für

die Stärkung von Frauen und Mädchen und ihrer Rechte, eine

Intensivierung von Aufklärungsprogrammen für Jugendliche sowie ein

verbessertes, zuverlässiges Angebot an Verhütungsmitteln. Der im

November anstehende Nairobi Gipfel ICPD+25, auf dem die Ziele der

Kairoer Weltbevölkerungskonferenz (ICPD) von 1994 überprüft werden,

bietet Deutschland die Chance, ein klares Zeichen für eine

nachhaltige Entwicklung zu setzen.

Ein universeller Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit

und Rechte ist entscheidend für die Erreichung globaler

Entwicklungsziele aus der Agenda 2030, wie z.B. der Verhinderung von

vermeidbarer Müttersterblichkeit oder die Eliminierung von Gewalt

gegen Frauen und Mädchen. Diese Chance sollte Deutschland nicht

verspielen.“ Weitere Informationen:

– Highlights aus den Weltbevölkerungsprojektionen

(http://ots.de/6Ma9ys)

– Infografik Bevölkerungsentwicklung (http://ots.de/2Sv1ls)

Interviewpartner:

Prof. Dr. Thomas Büttner

Stellv. Vorsitzender des DSW-Stiftungsrats

E-Mail: planetbuettner@gmail.com

Telefon: 0151 61505941

Über die DSW

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international

tätige Entwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einer

zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher

unterstützt sie junge Menschen dabei, selbstbestimmte Entscheidungen

über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen. Gleichzeitig bringt

sie sich auf nationaler und internationaler Ebene in politische

Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung

und Gleichstellung der Geschlechter ein. Neben ihrem Hauptsitz in

Hannover ist die DSW in Äthiopien, Kenia, Tansania und Uganda sowie

mit Verbindungsbüros in Berlin und Brüssel vertreten.

