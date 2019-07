Gemeinsamer Aufruf von 20 Oberbürgermeistern und Bürgermeistern: Kinderrechte gehören ins Grundgesetz

Mit einem gemeinsamen Aufruf an Bund und Länder

fordern 20 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sowie

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ganz Deutschland die

Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Laut dem Aufruf ist

dafür zentral, dass dadurch das Kindeswohl vorrangig berücksichtigt

wird und Kinder gemäß der UN-Kinderrechtskonvention beteiligt,

geschützt und gefördert werden. Den Aufruf haben u.a. die

Verwaltungschefs der Städte Hanau, Köln, Mannheim, Potsdam, Stuttgart

und Wolfsburg unterzeichnet. Diese Städte sind Teil des Vorhabens

„Kinderfreundliche Kommunen“, das von UNICEF Deutschland und dem

Deutschen Kinderhilfswerk getragen wird.

Wörtlich heißt es in dem Aufruf: „Die Beteiligung von Kindern und

Jugendlichen ist ein zentraler Wert einer demokratischen

Gesellschaft. Diese Maxime sollte das Leitbild sowohl für das

staatliche als auch das gesellschaftliche Handeln in ganz Deutschland

sein. Bisher sind die Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen

in Deutschland ein Flickenteppich. Damit Kinder- und

Jugendbeteiligung nicht willkürlich ermöglicht oder verweigert wird,

muss sie im Grundgesetz Einzug finden. Aus unseren kommunalen

Erfahrungen heraus haben wir erkannt, dass Kinder als eigenständige

Persönlichkeiten mit eigenen Rechten zu achten und in der

Gesellschaft zu beteiligen sind. Dies entspricht noch nicht

durchgängig der allgemeinen öffentlichen Meinung, geschweige denn der

täglichen Praxis in Elternhaus, Schule, öffentlichen Einrichtungen

sowie Verwaltung und Politik. Deshalb rufen die Kinderfreundlichen

Kommunen dazu auf, die Kinderrechte als Grundrechte im Grundgesetz zu

verankern.“

Anne Lütkes, Vorstandsvorsitzende des Vereins „Kinderfreundliche

Kommunen“, betont: „Fast 30 Jahre nach Verabschiedung der

UN-Kinderrechtskonvention durch die Vereinten Nationen muss sich das

Prinzip dieser Konvention auch im Grundgesetz wiederfinden. Kinder

sind keine kleinen Erwachsenen, sie brauchen über die allgemeinen

Grundrechte hinaus besondere Rechte. Wir freuen uns sehr über die

Initiative, die der Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz

weiteren Schwung verleiht. Neben Schutz- und Förderrechten müssen

auch Beteiligungsrechte und die Vorrangstellung des Kindeswohls bei

allen Kindern und Jugendlichen betreffenden Entscheidungen Einzug ins

Grundgesetz finden. Nur so kann dem Anspruch einer ernsthaften

Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention entsprochen und dem aktuellen

Umsetzungs- und Anwendungsdefizit der Kinderrechtskonvention

entgegengewirkt werden.“

Den Aufruf unterstützen die Oberbürgermeisterinnen und

Oberbürgermeister sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeister von

Algermissen, Dormagen, Eltville, Garmisch-Partenkirchen, Hanau, Köln,

Kürten, Lampertheim, Mannheim, Nauen, Oestrich-Winkel, Potsdam,

Regensburg, Remchingen, Senftenberg, Stuttgart, Taunusstein,

Wedemark, Wolfsburg und Weilerswist.

Das Vorhaben „Kinderfreundliche Kommunen“ wurde 2012 in

Deutschland ins Leben gerufen und basiert auf den internationalen

Erfahrungen aus der Child Friendly Cities Initiative (CFCI). Diese

setzt sich seit 1996 international dafür ein, die Kinderrechte auf

kommunaler Ebene zu verwirklichen. In Deutschland haben sich bereits

zahlreiche Kommunen der Initiative angeschlossen – darunter Köln,

Mannheim, Potsdam, Regensburg, Stuttgart und Wolfsburg. Weitere

Informationen dazu unter http://www.kinderfreundliche-kommunen.de/

Das Vorhaben „Kinderfreundliche Kommunen“ wird gefördert vom

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

