Weltneuheit: Geschirr-Set für Babys aus bruchfestem Glas

Sicher, hygienisch und lange haltbar

Ab dem vierten Monat zeigen die meisten Babys das erste Mal Interesse an festen Lebensmitteln. Essenlernen ist sowohl für Eltern als auch für die Kleinen ein ganz schönes Abenteuer. Mit allen Sinnen möchten Babys die Lebensmitteln entdecken – auch mal mit den Händen anfassen und damit spielen. Klar, dass ab und zu etwas daneben geht. Mit dem richtigen Geschirr speziell für diese spannende Zeit können Eltern sich viel Stress ersparen: BÉABA® bringt in diesem Sommer ein praktisches neues Geschirr-Set auf den Markt. Das Besondere: Teller, Schale und Trinkbecher sind aus bruchfestem Glas der französischen Traditionsmarke Duralex® hergestellt. Duralex® produziert schon seit 1945 besonders stabile Glasprodukte. Das Material ist so hart, dass keine Risse entstehen, in denen sich bespielsweise Bakterien sammeln könnten. Weitere Vorteile von Glas gegenüber Kunststoff: Es ist geruchlos, geschmacksneutral und vollkommen schadstofffrei. Darüber hinaus lässt es sich einfacher reinigen und verfärbt sich nicht duch Lebensmittel wie Karotte.

Damit alles auf dem Tisch bleibt

Teller und Schale des Sets sind mit einem praktischen Silkon-Saugnapf versehen. So verrutscht beim Essen und Experimentieren nichts. Und das Geschirr landet nicht gleich auf dem Boden, wenn das Kind einmal mit dem Löffel abrutscht. Dank einer speziellen Entriegelungslasche lässt sich das Geschirr im Anschluss leicht vom Tisch lösen. Der Trinkbecher ist mit einer weichen Schutzhülle versehen – perfekt für Babys Händchen. Alle Einzelteile aus Glas können in der Spülmaschine gereinigt werden, für die Silikonteile empfiehlt BÉABA® die Reinigung per Hand.

Verfügbarkeit

Das BÉABA® Geschirr-Set aus Duralex®-Glas ist ab Ende Juli 2020 im deutschen Handel, bespielsweise bei Amazon.de, MyToys.de, Babymarkt.de für rund 40 EUR (UVP) erhältlich.