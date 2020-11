Welttag der Armen: Caritas und Malteser sehen Altersarmut in Deutschland als große Bedrohung/ Vielfältige Aktionen machen auf das Schicksal der Ärmeren und Ausgegrenzten aufmerksam (FOTO)

In Deutschland sind etwa 16 Prozent der über-65-Jährigen von Armut bedroht, in keiner anderen Altersgruppe ist die Armutsrisikoquote seit dem Jahr 2005 so stark gestiegen. Zum Welttag der Armen am 15. November, der gleichzeitig den Abschluss ihrer “Armutswochen” markiert, rufen der Deutsche Caritasverband und der Malteser Hilfsdienst dazu auf, den Blick auf ältere Menschen zu richten, die finanzielle Armut in die Isolation und die Ausgrenzung treibt.

“Altersarmut hat viele Gesichter. Wir erleben in unserer Arbeit viele Seniorinnen und Senioren, die kaum soziale Kontakte haben”, sagt Sabrina Odijk, Leiterin des Sozialen Ehrenamts der Malteser. “Zur sozialen Armut kommt in vielen Fällen materielle Armut dazu. Diese Menschen sind durch Corona doppelt betroffen und leiden an Körper und Seele. Hier werden wir Malteser mit dem Welttag der Armen aktiv. Zusätzlich leisten wir mit unseren Besuchs- und Begleitungsangeboten an allen anderen Tagen Hilfe, wo es Not tut.”

“Altersarmut ist in Deutschland schon jetzt eine wachsende Realität – und das tut weh”, kommentiert Caritas-Präsident Peter Neher. “Ältere Menschen sind eine Bereicherung für alle Generationen. Wenn das Einkommen nicht reicht, bleibt Älteren aber die Teilhabe verwehrt. Sie können sich dann nicht genügend mit dem in die Gesellschaft einbringen, was sie einzubringen hätten. Oft geht Altersarmut auch mit gesundheitlichen Einschränkungen, mit Isolation und Ausgrenzung einher.” Mit vielfältigen Angeboten vor Ort aber auch politisch engagiert sich die Caritas gegen Altersarmut – sie hat sich zum Beispiel für die Grundrente stark gemacht, welche die Einkommenssituation vieler älteren Menschen verbessern wird.

Damit ist es aber noch nicht getan. Um Altersarmut zu bekämpfen, muss die Gesetzliche Rentenversicherung hin zu einer Erwerbstätigenversicherung für diejenigen Beschäftigten gestärkt werden, die bislang in keine obligatorische Altersvorsorge einbezogen sind.

Bundesweit organisieren die Malteser circa 20 Aktionen für arme oder ausgegrenzte Menschen rund um den 15. November. So finden in einigen Städten Wohlfühlmorgen statt, die bedürftigen Menschen einen besonderen Tag ermöglichen sollen – in Hamburg sogar ein “Wohlfühlmorgen to go”. In Münster kochen die Malteser Erbsensuppe, die sie auf dem Vorplatz des Borromaeums ausgeben unter dem Motto “Etwas Warmes braucht der Mensch…”.

Achtung Redaktionen:

Sabrina Odijk , Leiterin des Sozialen Ehrenamts der Malteser, steht für Interviews oder O-Töne zur Verfügung.

Mehr Informationen: http://www.malteser.de/welttag-der-armen

Fotos: https://malteser.eyebase.com/view/pinnVXYMu66

Pressekontakt:

Malteser Pressestelle

Tel. 0221 / 9822-2220 oder -2202

presse@malteser.org

www.malteser.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58983/4760417

OTS: Malteser in Deutschland

Original-Content von: Malteser in Deutschland, übermittelt durch news aktuell