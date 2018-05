Weniger Widersprüche und Klagen in der Grundsicherung // BA-Presseinfo Nr.16

– Zahl der Widersprüche und Klagen trotz höherer Zahl an

Leistungsempfängern rückläufig

– Widerspruchsquote in gemeinsamen Einrichtungen bei 2,5 Prozent

– Klagequote gegen Bescheide der gemeinsamen Einrichtungen bei 0,4

Prozent

Im Jahr 2017 wurden im Rechtsbereich des SGB II rund 639.100

Widersprüche und 111.600 Klagen eingereicht. Das waren 8.800

Widersprüche bzw. 3.400 Klagen weniger als im Jahr 2016. Gleichzeitig

hat sich jedoch die Zahl der Regelleistungsberechtigten gegenüber

2016 um 137.100 Personen auf 6,1 Millionen erhöht.

Widerspruchs- und Klagequoten gering

Die Quote für Widersprüche und Klagen kann nur für die 303

gemeinsamen Einrichtungen – also Jobcenter mit Beteiligung der BA –

ermittelt werden. Im Jahr 2017 haben diese rund 20,8 Millionen

Leistungsbescheide versandt. Dagegen wurden 528.200 Widersprüche und

98.000 Klagen eingelegt. Dies bedeutet, dass rechnerisch gegen etwa

2,5 Prozent der Bescheide ein Widerspruch eingelegt und gegen 0,4

Prozent geklagt wurde.

Gegen was wird am meisten widersprochen oder geklagt?

Spitzenreiter mit einem Anteil von 24 Prozent an allen

Widersprüchen und 18 Prozent an den Klagen (Daten bezogen auf alle

Jobcenter inkl. der zugelassenen kommunalen Träger) ist das Thema

„Aufhebung und Erstattung“. Dies hat folgenden Grund: Die

Geldleistungen in der Grundsicherung werden jeweils im Vormonat für

den Berechnungsmonat angewiesen. Verändert sich dann im tatsächlichen

Berechnungsmonat der Leistungsanspruch oder fällt ganz weg, wird ein

Aufhebungs- und Erstattungsbescheid versandt. Gegen diese Bescheide

werden die meisten Widersprüche eingelegt.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Bescheide zur Anrechnung von

Einkommen und Vermögen sowie für die Berechnung der Kosten für

Unterkunft und Heizung. Gründe hierfür sind vor allem die äußerst

komplexe Gesetzeslage und die zum Teil unterschiedliche

Rechtsprechung in den Bundesländern, die zu Rechtsunsicherheit

führen. Die Widersprüche oder Klagen gegen Sanktionen sind mit fünf

bzw. vier Prozent Anteil relativ gering.

Nahezu zwei Drittel aller Widersprüche und 60 Prozent der Klagen

wurden im vergangenen Jahr zurückgewiesen oder zurückgezogen. Dies

ist häufig der Fall, wenn beispielsweise im laufenden Verfahren

bisher fehlende Dokumente oder Informationen nachgeliefert werden und

deswegen eine neue Entscheidung notwendig ist.

