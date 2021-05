Wenn ich einmal der Herrgott wär – Augenzwinkernde Verse

Viele Menschen befinden sich oft in einer Situation, in der sie mit ihren eigenen Kräften nicht mehr weiterkommen. Sie sehen das Unglück auf der Welt und die Dummheit, Nachlässigkeit und Gier ihrer Mitmenschen und meinen auch zu wissen, was zu tun ist. Mit ihren begrenzten Mitteln können sie das jedoch kaum schaffen, denn es müssten Milliarden von Menschen und Hunderte von wichtigen Persönlichkeiten von den eigenen Ideen überzeugt werden. In solchen Situationen wünschen sich viele Menschen insgeheim Herrgott zu sein und seine Allmacht einsetzen zu können, um die Welt besser zu machen. Dies beschreibt der Autor in seinem neusten Werk in Form von 30 Versen mit einem Augenzwinkern.

Das Buch „Wenn ich einmal der Herrgott wär“ dürfte für einige Leser, die bereits mit den Werken von Michael Ghanem vertraut sind, eine Überraschung sein, denn es ist erstens vergleichsweise sehr kurz und zweitens hat sich der Autor bisher vorrangig durch seine Bücher, in denen er die Politik und Gesellschaft kritisiert, einen Namen gemacht. Via tredition hat er bereits eine Vielzahl an Titeln wie z.B. „2005-2018 Deutschlands verlorene 13 Jahre“ (Teil 1 bis 13), „Afrika zwischen Fluch und Segen Teil 1: Wasser“, „Im Würgegriff von Bevölkerungsbombe, Armut, Ernährung“, „Im Würgegriff des Finanzsektors, Teil 1“, „Weltmacht Wasser, Teil 1“ und „Deutsche Identität – Quo vadis?“ veröffentlicht.

„Wenn ich einmal der Herrgott wär" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29773-9 zu bestellen.

