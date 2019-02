Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Fall Lügde

Nein, die Behörden geben im Fall Lügde kein

gutes Bild ab. Schlimm genug, dass Polizisten und

Jugendamtsmitarbeiter Hinweisen auf den Hauptverdächtigen nicht

nachgegangen sind. Nun hegt auch noch die Generalstaatsanwaltschaft

Hamm Zweifel daran, dass Ermittlungen gegen eben jene Beamte nicht

zulässig sein könnten. Es waren konkrete Hinweise auf den

Hauptbeschuldigten, die den Behörden 2016 bekannt waren. Reicht das

denn nicht, um einen Anfangsverdacht gegen die untätigen Beamten zu

begründen? Wenn die Generalstaatsanwaltschaft meinen sollte, die

Beamten seien unschuldig, weil sie nicht mit Vorsatz gehandelt haben,

wie es das Strafgesetz fordert, mag das so sein. Aber in der Regel

wird ein Fall erst einmal objektiv ausermittelt, bevor man die

Beweggründe der Beschuldigten bewertet. Schlimm auch, dass die

Polizei offenbar viel zu schlecht ausgestattet ist, um Fälle von

Kindesmissbrauch und Kinderpornografie zügig aufzuklären und diesen

Missstand hinnimmt, wie in Bielefeld geschehen. Gut, wenn

Innenminister Herbert Reul (CDU) das jetzt ändert.

Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Scholz Stephan

Telefon: 0521 585-261

st_scholz@westfalen-blatt.de

Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell