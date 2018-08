Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Zeitumstellung

Kein Arbeitsloser in Sicht. Und die

Handelsbilanzkurve schießt durch die Decke. Super. Schon die Jüngsten

sind voll begeistert: Schule wird ins Notebook ausgelagert, jeder

macht Abi, studiert BWL und hilft dann an der Handelsbilanzkurve zu

schrauben. Deutschland ist, vielleicht mit Ausnahme von Chemnitz,

sehr gut aufgestellt. Und so könnte sich der deutsche Michel die

Zipfelmütze über Aug– und Ohr ziehen – doch da fällt der letzte

Blick vorm Schlafengehen auf die Uhr, und die Ruhe ist dahin: Dieses

ewige Hin und Her, mal morgens hell, mal abends dunkel, mal

andersrum, muss auf jeden Fall geregelt, will heißen:

vereinheitlicht, werden. Und während das EU-Ausland längst dem

nächsten Tag entgegenschnarcht, brütet der Michel noch über MEZ und

MESZ. Nur 1,6 Millionen (von 430 Millionen) nichtdeutsche EU-Bürger

haben an der Abstimmung über die Zeitumstellung teilgenommen: 3,7

Promille. Den paar Interessierten in Paris und Wien, Rom und Madrid

aber stehen drei Millionen (von 82 Millionen) Deutsche gegenüber:

3,7 Prozent. Wir Deutschen sind zehnmal so interessiert an Hell und

Dunkel wie alle anderen zusammen. Woran liegt das? Vermutlich daran,

dass wir, derweil Engländer, Franzosen & Co. abwarten und Tee

trinken (oder Wein), so furchtbar gerne denken. Wir denken, dass der

Jetlag nach unseren Urlaubsfernreisen absolut egal ist, während

uns sein behördlich verordnetes Pendant in März und Oktober echt

umbringt. Wir denken auch, dass dem Hahn auf dem Mist das Krähen

vergeht, wenn wir ihm seine Körner heute nach MEZ, morgen nach MESZ

hinwerfen. Wir denken, dass wir das ganze Jahr über abends im Hellen

beim Hellen sitzen könnten, wenn wir ewig Sommerzeit hätten. Und wir

denken, dass das Büro für Technikfolgenabschätzung (das es wirklich

gibt) Quatsch redet, wenn es verkündet: »Es fehlt an Nachweisen für

negative Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit,

die tatsächlich auf die Zeitumstellung(en) zurückzuführen sind.« So

gesehen ist uns die Handelsbilanzkurve ein Rätsel. Irgendwer muss sie

doch nach oben drücken, während 3,7 Prozent von uns nichts Besseres

zu tun haben, als über die Zeit zu räsonnieren.

