Westfalen-Blatt: Kommentar zu den Folgen des Zyklons Idai

Kommentar zu den Folgen des Zyklons Idai

Man stelle sich vor, Zyklon Idai wäre ein

Hurrikan, läge vor der Küste Floridas und hieße, sagen wir, Ivanna.

Die westliche Welt wäre im Vollalarm. Der offenbar schlimmste

Tropensturm aller Zeiten in Mosambik, Simbabwe und Malawi fällt

dagegen schon wieder aus den Schlagzeilen heraus. Dabei ist das

gesamte Ausmaß der Katastrophe noch gar nicht bekannt. Helfer

sprechen inzwischen von einer der größten humanitären Notlagen

weltweit. Der Zyklon ist eine Naturkatastrophe und dennoch Ausdruck

des weltweit veränderten Klimageschehens. Zynisch, aber wahr ist

auch, dass gerade jene Länder, die am wenigsten zur Erderwärmung

beitragen, am intensivsten von den Folgen betroffen sind.

Hunderttausende sind obdachlos und werden nicht wieder dorthin

zurückkehren, wo die Flüsse inzwischen seit Jahren ungewohnt schnell

über die Ufer treten. Die Migration in Afrika wird weiter zunehmen.

Noch mehr Menschen machen sich auf den Weg zu neuen Ufern.

Allerdings: Kaum ein Überlebender dürfte sich auf den unendlichen Weg

nach Deutschland machen. Aber ist das ein Grund, entspannt zur

Tagesordnung überzugehen?

