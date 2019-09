Westfalen-Blatt: Kommentar zum Bildungsbericht der OECD

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr:

Folgt man diesem Sprichwort, dann macht Deutschland in Sachen Bildung

schon sehr viel richtig. Die massiven Investitionen in die Kitas

zeigen Wirkung, wie der jüngste Bildungsbericht der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung darlegt. Kaum noch ein

Kind kommt in die Schule, ohne zuvor in der Kita gewesen zu sein. Das

verbessert die Startbedingungen.

Zu denken gibt allerdings, dass die OECD die Grundschulen in

Deutschland für noch immer vergleichsweise dürftig ausgestattet hält.

Denn auch hier gilt: Basiswissen, das in den ersten Schuljahren nicht

vermittelt wird, ist später nur schwer aufzuholen.

Doch die OECD-Statistik hat auch eine Schwäche: Sie kann nur

Zahlen auswerten, nicht aber die Stimmung an den Schulen. Und die

ist angesichts der zunehmenden Zusatzaufgaben von Inklusion und

Integration bis hin zu permanenter Sozialarbeit oftmals mehr als

angespannt. Das muss sich ändern – auch, um dem sich verschärfenden

absehbaren Lehrermangel zu begegnen.

