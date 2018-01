Westfalenpost: Der mündige Esser

Es bringt nichts, den Menschen vorzuschreiben zu

wollen, was sie essen sollen oder dürfen. Die Grünen, die vor Jahren

einen Vegetarier-Tag ins Gespräch gebracht haben (von einer

Verbindlichkeit war ja noch nicht einmal die Rede) können ein Lied

davon singen, welche politischen Folgen das haben kann. Der Bürger

will halt mündig sein. Ein mündiger Bürger benötigt allerdings

Informationen. Deshalb brauchen wir eine transparente

Kennzeichnungspflicht für Fleisch. Nur wer weiß, wo das Schnitzel auf

dem Teller seinen Ursprung hat, kann sich aktiv per Kaufverhalten für

oder gegen Massentierhaltung aussprechen. Bei den Eiern hat das

schließlich auch funktioniert. Das Bio-Siegel reicht nicht aus, es

ist eben nicht transparent genug. Der mündige Bürger muss sich aber

auch informieren wollen. Viele Menschen wissen gar nicht, wie Tiere

überhaupt artgerecht gehalten werden und welche Folgen die

fabrikähnliche „Produktion“ von Schweinen und Geflügel hat. Die

Schule könnte helfen, aber welche gesellschaftlichen Defizite sollen

die Lehrer denn noch alle ausbügeln? Vielleicht wäre es hilfreich,

mal wieder mehr auf die Großeltern zu hören. Sie haben Entbehrungen

noch am eigen Leib erfahren: Sie können den Wert von Lebensmitteln

tatsächlich beurteilen.

