Westfalenpost: Olaf Scholz und die Schwüre der anderen

Wenn das Kabinett den Entwurf seines Haushalts auf

den Weg bringt, wird eine Erklärung dazu gelegt: der Protest der

Minister für Entwicklungshilfe und Verteidigung. So weit, so

protokollgerecht, so rollentreu. Ein vertrauter Streit – kein

Großkonflikt. Was nicht ist, kann aber noch werden. Zu den heiligen

Schwüren vor der Uno gehört es, mehr für humanitäre Hilfe und

Entwicklungszusammenarbeit auszugeben, möglichst 0,7 Prozent des

Bruttonationaleinkommens. 2015, auf dem Höhepunkt der

Flüchtlingskrise, gehörte es zu vielen Sonntagsreden. Schon vorher

hatte sich die Bundesregierung in der Nato verpflichtet, die

Wehrausgaben bis 2024 auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung zu

erhöhen. Beide Zielkorridore hängen zusammen – Teile einer

Krisenprävention. Union und SPD haben die Mittel für beide Aufgaben

im Koalitionsvertrag gekoppelt. Wenn sie steigen, dann im Verhältnis

1:1. Nun ist es so, dass das Bruttoinlandsprodukt stark wächst. Mit

der Folge, dass Ausgaben steigen, aber deren Anteil sich kleiner denn

je ausnimmt. Das ist zwar paradox, aber keine Rechtfertigung für

Finanzminister Scholz, so zu tun, als gingen ihn die Schwüre der

Anderen nichts an. Hier die SPD und ihr Kassenwart, dort die Union

mit ihren Ministern – man könnte es für einen Parteienstreit halten.

Dass die Bundeswehr jahrelang auf Verschleiß gefahren wurde, ist aber

nicht rechts oder links. Es ist bloß offensichtlich. Die Koalition

muss herausfinden, wie viel Geld beide Ressorts brauchen.

Verteilungskonflikte gehören zum Ritual von Haushaltsverhandlungen.

Gute Politik ist mehr: Prioritäten setzen. Früher oder später wird

Kanzlerin Merkel das tun müssen und sich einmischen. Erfahrungsgemäß

später.

