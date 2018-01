Westfalenpost: Rolf Hansmann zur Afrikanischen Schweinepest

Autobahnrastplätze werden in diesen Tagen zum Symbol

der Hilflosigkeit im Umgang mit der Afrikanischen Schweinepest. Sie

sollen umzäunt werden, so ein Vorschlag, damit Wildschweine sich

nicht mehr weggeworfene Essensreste schmecken lassen. Darüber hinaus

könnten die Mülltonnen an den Fernstraßen abends statt morgens

geleert werden. Die Beispiele zeigen die behördliche Leere im Kampf

gegen das Einschleppen der für Schweine tödlichen Seuche. Kein

bundesweit einheitlicher Maßnahmenkatalog, kein Plan gegen eine seit

langem zu erwartende Krise – da wundert es nicht, dass man auf

(blinden) Aktionismus verfällt. Und der manifestiert sich, indem man

Wildschweine zum massenhaften Abschuss frei gibt und sogar Prämien

für erlegtes Schwarzwild zahlt. Man macht es sich zu einfach,

Wildschweine als Bauernopfer auszurufen. Hier wird die falsche Sau

durchs Dorf getrieben. Der Mensch ist für eine industrialisierte

Landwirtschaft mit weltweiten Vermarktungs- und Vertriebswegen

verantwortlich. Er schleppt das tödliche Virus in die Schweineställe.

Pressekontakt:

Westfalenpost

Redaktion

Telefon: 02331/9174160

Original-Content von: Westfalenpost, übermittelt durch news aktuell