Westpfalz: Schon mehr als 300 Notfalleinsätze von “Christoph 66” / ADAC Luftrettung legt erste Bilanz vor / Mehrzahl der Einsätze im Rettungsdienstbereich Kaiserslautern (FOTO)

(ADAC Luftrettung gGmbH) Der in der Westpfalz stationierte neueIntensivtransport- und Rettungshubschrauber (ITH) der gemeinnützigen ADACLuftrettung ist seit seinem Betriebsbeginn am 2. September 2019 bereits mehr als300-mal ausgerückt. Das geht aus der Einsatzbilanz der ersten drei Monatehervor. Damit fliegt der ADAC Rettungshubschrauber im Durchschnitt drei bis vierEinsätze am Tag. Seinen Interimsstandort hat der Helikopter mit dem Funkrufnamen“Christoph 66” auf dem Segelflugplatz Eßweiler im Landkreis Kusel. Die Mehrzahlder 306 Einsätze in der Westpfalz wurde im Rettungsdienstbereich Kaiserslauterngeflogen – rund 70 Prozent und dort vor allem im Landkreis Kusel (rund 26Prozent), in der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern (rund 20 Prozent) sowiedem Donnersbergkreis (rund 16 Prozent). Alle weiteren Patienten wurden inumliegenden Rettungsdienstbereichen notfallmedizinisch versorgt, die meistendavon im Landkreis Bad-Kreuznach (rund 10 Prozent). Bis auf wenige Einzelfällewar “Christoph 66” nur in Rheinland-Pfalz unterwegs.

Bei den Alarmierungen handelte es sich in 84 Prozent der Fälle um

Rettungseinsätze wegen internistischer Notfälle wie zum Beispiel akuter

Herzkreislauferkrankungen oder bei Verkehrsunfällen, Schlaganfällen, Freizeit-,

Arbeits- und häuslichen Unfällen. Die übrigen 16 Prozent entfielen auf

intensivmedizinische Verlegungsflüge von Klinik zu Klinik. Geflogen wird

auftragsgemäß von Sonnenaufgang, frühestens 7 Uhr, bis Sonnenuntergang.

Das erste Fazit der neuen Lebensretter aus der Luft fällt positiv aus: “Wir sind

von den Menschen in der Westpfalz sehr freundlich empfangen worden. Die

Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten vor Ort ist sehr professionell. Mit den

Ärzten in den Kliniken der Region sind wir zudem in engem Austausch, um die

Patientenübergabe noch weiter zu optimieren”, sagt Hubschrauberarzt Dr. Jens

Schwietring, Regionalleiter Medizin West.

“Christoph 66” wird als öffentlich-rechtlicher Hubschrauber von der Leitstelle

Kaiserslautern disponiert. Die Entscheidung, wer die Hilfe des Hubschraubers

benötigt und an welchem Ort, entscheidet einzig die Leitstelle. Sie disponiert

das jeweils nächstgelegene, am besten geeignete Rettungsmittel. “Wir helfen

dort, wo wir gebraucht werden”, erklärt Pilot Rüdiger Neu, Regionalleiter

Flugbetrieb Süd-West. “Wir stehen mit der Leitstelle in einem vertrauensvollen

Austausch, um die jeweils beste Transportlösung für den Patienten zu finden –

auch wenn das im Einzelfall bedeutet, dass der Patient bodengebunden

transportiert wird, wenn dies besser für ihn ist”, betont Pilot Neu und stellt

klar: “Flug- und Patientensicherheit haben bei uns höchste Priorität, wir

fliegen keine Einsätze um jeden Preis aus finanziellen Motiven heraus.”

Der Intensivtransporthubschrauber (ITH) des Typs H145 gehört zu den modernsten

Rettungshubschraubern. Als sogenannter Dual Use Hubschrauber eignet er sich auch

bestens für Inkubatortransporte schwer erkrankter Früh- und Neugeborener sowie

für ECMO-Transporte schwer lungenkranker Patienten. In der Westpfalz wird der

Hubschrauber mit einem Anteil von bisher 16 Prozent an Verlegungstransporten

seinem überregionalen Einsatzauftrag in jeder Hinsicht gerecht.

Mit dem Westpfalz-Klinikum, der Uniklinik Homburg und der Klinik in

Idar-Oberstein stehen der ADAC Luftrettung zuverlässige Partner für eine

hochqualifizierte Notfallversorgung an der Seite. Deren Ärzte werden nach

gründlicher Einarbeitung auf dem Hubschrauber eingesetzt. Dies dient der eigenen

Sicherheit und der Patientensicherheit. Bei Spezialeinsätzen mit ECMO oder

Inkubator ist ein abgestimmtes Transportkonzept mit der abgebenden Klinik

essenziell für die Patientensicherheit. Diese Konzepte werden zusammen mit den

Kliniken erarbeitet. Bei der ADAC Luftrettung gilt grundsätzlich: Planbare

Verlegungstransporte von Klinik zu Klinik werden ohne gründliche vorherige

Abklärung des Patientenzustandes durch den Hubschrauberarzt mit dem abgebenden

Klinikarzt nicht durchgeführt. Dies gilt umso mehr für Spezialtransporte.

Entgegen weit verbreiteter Meinung können planbare Verlegungstransporte weder

von der Klinik noch von der Leitstelle Kaiserslautern direkt beauftragt werden.

Nach den geltenden Vorschriften in Rheinland-Pfalz sind solche Einsätze zur

Dispositionsentscheidung an eine durch Ärzte unterstützte Koordinierungsstelle

des Landes in Mainz zu geben. Erst nach deren Freigabe wird ein Einsatz

ausgeführt. Die Verlegung von Patienten kann so nicht von der Crew eines

Rettungshubschraubers gesteuert werden.

Die großen Vorteile des Hubschraubers sind seine Einsatzgeschwindigkeit von rund

230 km/h, seine Schnelligkeit und seine Unabhängigkeit von schwierigen Straßen-

oder Verkehrslagen. So kann er 70 Kilometer Entfernung in nur 20 Minuten

zurücklegen. Der Hubschrauber hat fünf zugelassene Sitzplätze sowie eine

modulare und hoch flexible Kabinenausstattung, so dass Notarzt und

Notfallsanitäter optimalen Zugang zum Patienten haben. Technisch ist er auch

bestens für Flüge in der Dunkelheit geeignet. Diese wurden in der Westpfalz

jedoch nicht beauftragt.

Die offizielle Inbetriebnahme von “Christoph 66” gemäß Ausschreibung war am

Montag, 14. Oktober 2019. Der vorgezogene Start am 2. September war notwendig

geworden, um die notfallmedizinische Versorgung der Bevölkerung aus der Luft

lückenlos zu garantieren. So wurde der Betrieb von “Christoph 66” durch die ADAC

Luftrettung innerhalb weniger Tage aufgenommen. Der Standort Eßweiler liegt

geografisch ideal, weil von dort der gesamte Rettungsdienstbereich abgedeckt

werden kann.

Über die ADAC Luftrettung gGmbH

Mit mehr 50 Rettungshubschraubern und 37 Stationen ist die gemeinnützige ADAC

Luftrettung eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. Die ADAC

Rettungshubschrauber gehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer

über die Notrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfall für

jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. “Gegen die Zeit und für das

Leben” lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH. Denn gerade bei schweren

Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Je schneller der Patient in eine geeignete

Klinik transportiert wird oder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser

sind seine Überlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz. Seit 2017 ist die ADAC

Luftrettung ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung.

