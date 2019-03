Wie geht–s Europa? Aufruf für ZDF-Doku mit Jochen Breyer (FOTO)

Was erwarten die Menschen von Europa und von der Europawahl?Profitieren sie von der Union oder hemmt diese sie? Vor derEuropawahl fühlen Jochen Breyer und sein Team den Deutschen erneutden Puls und sammeln die Geschichten der Bürgerinnen und Bürger dazuein. Los geht es am Freitag, 8. März 2019, mit einem Aufruf über dieSocial-Media-Kanäle und in der ZDF-Vormittagssendung „Volle Kanne –Service täglich“ – diesmal unter dem Hashtag #wasmireuropabringt. AmDienstag, 12. März 2019, informiert Jochen Breyer im„ZDF-Morgenmagazin“ über den neuen Aufruf.

Jochen Breyer geht es um ganz persönliche Geschichten von Europa.

Das, was die Menschen bewegt, wird Thema der Doku – Ausgang: offen.

Geht es um Verbraucherthemen wie Daten-Roaming, EU-Vorschriften oder

Grenzverkehr? Oder um die ganz großen Fragen, etwa darum, wie die EU

sich in Zeiten von Donald Trump beim Thema Zölle oder Sicherheit

behaupten kann? Oder darum, wie Deutschland jenseits der eigenen

Grenzen wahrgenommen wird? Genau diese Fragen, diese Befindlichkeiten

will Jochen Breyer ergründen – für die Doku innerhalb des großen „Wie

geht–s Europa?“-Abends, der am Dienstag, 21.Mai 2019, 20.15 Uhr, im

ZDF zu sehen ist, moderiert von Bettina Schausten und Jochen Breyer.

Gemäß der Zuschriften aus dem Aufruf #wasmireuropabringt geht

Moderator Jochen Breyer wieder auf Deutschlandreise. Offen, direkt

und unverblümt sucht er das Gespräch mit denen, die ihm geschrieben

haben. Auf diese Weise zeichnet er ein spannendes Bild davon, was

Europa den Menschen bringt.

Zum ersten Mal war Jochen Breyer vor der Bundestagswahl 2017 für

das ZDF „am Puls Deutschlands“ unterwegs – unter dem Hashtag

#wasmichandeutschlandstoert konnten die Zuschauer dazu ihre

Rückmeldung geben. Zum Start der Fußball-WM 2018 ging „Am Puls

Deutschlands“ der Frage nach, was für die Bürgerinnen und Bürger

heute deutsch ist. Und nach der Landtagswahl in Hessen Ende Oktober

2018 erkundete die dritte Auflage von „Am Puls Deutschlands“, was die

Politik falsch macht. Das erbrachte dem Format eine Nominierung für

den Deutschen Fernsehpreis 2019 in der Kategorie „Bestes

Infotainment“.

Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 – 70-13802;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 – 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/europawahl

Sendungsseite: https://ampulsdeutschlands.zdf.de

https://twitter.com/ZDFheute

https://twitter.com/ZDFpresse

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell