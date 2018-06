Wirtschaftsförderung Brandenburg tagt in Potsdam-Golm

Die Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH (WFBB) kommt heute in Potsdam-Golm zu einer Führungstagung zusammen. Neben dem internen Austausch sprechen die Wirtschaftsförderer des Landes vor Ort auch mit dem Standortmanagement Golm. Die WFBB will das Standortmanagement in Potsdam-Golm bei Ansiedlungen, Firmengründungen sowie beim Technologietransfer unterstützen.

Dr. Steffen Kammradt, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg GmbH erklärte: „Potsdam-Golm bietet eines der spannendsten Potenziale für die weitere Wirtschaftsentwicklung in Brandenburg. Hier kommen Universität, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Gründerzentrum und verfügbare Gewerbeflächen an einem Ort zusammen. Das ist der beste Nährboden für Aufbau und Wachstum innovativer Unternehmen ebenso wie für die Ansiedlung neuer technologieorientierter Firmen. Die WFBB wird das Standortmanagement Golm bei der Vermarktung sowie bei konkreten Unternehmensprojekten und beim Technologietransfer unterstützen.“

An der Führungstagung der WFBB nehmen die Leitungen aller Branchen- und Fachteams teil. Dazu zählt auch das zum Jahresbeginn neu eingerichtete Team Standortentwicklung. Dieses Team steht bereits im engen Kontakt zum Standortmanagement Golm.

Die Geschäftsführerin der Standortmanagement Golm GmbH, Agnes von Matuschka, stellt den Wirtschaftsförderern der WFBB den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Golm bei einem Instituts- und Standortrundgang vor.