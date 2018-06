Woran scheiterten die Israelis und Palästinenser – aufschlussreiches Sachbuch über den andauernden Konflikt

Vor 25 Jahren, am 13. September 1993, wurde in Washington von Israel und der PLO das sogenannte Oslo-Abkommen unterzeichnet. Die sollte eine neue Ära in der Geschichte des Nahost Konflikts einläuten. Doch ein Vierteljahrhundert später ist die Situation noch immer angespannt. Die beiden Völker bewegen sich ziemlich orientierungslos zwischen den Trümmern und Überresten jenes Abkommens. Warum hat es nicht zu den erwünschten Resultaten geführt? Eran Yardeni, Autor von „Woran scheiterten die Israelis und Palästinenser“, versucht die Antwort darauf zu finden. Er stellt Fragen, wie: Lag das Scheitern allein an der praktizierten Politik beider Parteien? War vielleicht die Konstruktion des Abkommens selbst daran schuld?

In seinem bemerkenswerten Buch „Woran scheiterten die Israelis und Palästinenser“ analysiert Eran Yardeni die mögliche Zukunft der beiden Völker. Welche Alternativen für das Oslo-Abkommen kursieren aktuell auf dem israelisch-palästinensischen Ideenmarkt? Und ist ein Frieden in der konfliktreichen Region wirklich möglich? Leser, die sich für den Nahostkonflikt interessieren und sich fragen, warum da so viel schiefgegangen ist und das Oslo-Abkommen kaum eine Wirkung hatte, werden in diesem Buch Antworten finden, die Sinn machen.

„Woran scheiterten die Israelis und Palästinenser" von Eran Yardeni ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7439-6489-1 zu bestellen.

