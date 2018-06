Wüstenblume-Autorin Waris Dirie tritt Women Inc. bei (FOTO)

Nach bereits zwei erfolgreichen Editionen, stand nun die dritteWomen Inc. Veranstaltung am 14. Juni 2018 bei der Bloomberg L.P. inFrankfurt an. Neben bekannten Gesichtern des Beirats, wie DianaKinnert, Dr. Franziska Leonhardt und Alexandra von Rehlingen, wirddas Team im Rahmen des 20. Jahrestags der Desert Flower Foundation,um das österreichische Model, Bestseller-Autorin undMenschenrechtsaktivistin Waris Dirie erweitert. Dirie war von 1997bis 2003 UN-Sonderbotschafterin gegen die Beschneidung weiblicherGenitalien und gründete 2002 die Desert Flower Foundation, die aufdas weltweite Problem weiblicher Genitalverstümmelung aufmerksammacht und Betroffenen hilft. Spenden der Foundation gehen in dieBildung von Kindern in Afrika. In Ihrem Buch Wüstenblume, das 2009verfilmt wurde, schildert sie unter anderem ihre eigene radikaleBeschneidung. Als Mitglied des Beirats, wird sich Dirie vor allem fürweltweite Geschlechtergleichstellung einsetzen und Bildungsarbeitrund um diese Thematik leisten, um nachhaltig etwas zu bewegen.

Die dritte Women Inc. Edition beschäftigte sich damit, wie der

Gesellschaft in Zeiten der Digitalisierung etwas zurückgegegeben

werden kann. Zu den Partnern der dritten Ausgabe mit 70

Teilnehmer/innen und einem hochkarätigen Publikum mit beispielsweise

Brigitte Zypries, zählten u.a. Bloomberg und Adidas. Neben einer

Keynote von Waris Dirie über ihr Leben, folgte eine Panel-Diskussion

mit Ronny Rentner (CTO Rocket Internet SE), Andrea Pernkopf (Managing

Director, help alliance Lufthansa Group), Dr. Sebastian Stricker

(CEO, Share) und Waris Dirie, moderiert von Angela Cullen (Bloomberg

News).

Lea Vajnorsky: „Waris Dirie ist mein persönliches Vorbild. Ein

Traum ist Wirklichkeit geworden. Das Team von Women Inc. kann sein

Glück kaum fassen und wir freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft und

Zusammenarbeit“.

Waris Dirie: „Ich verfolge Wo/men Inc. schon eine ganze Weile und

war von Anfang an von der Mission des Netzwerks überzeugt. Deshalb

freue ich mich umso mehr darauf, als Botschafterin für

Geschlechtergleichstellung nun gemeinsam spannende Projekte zu

entwickeln und etwas zu bewegen.“

Women Inc. hat seit seiner Gründung bereits mehrere hundert Frauen

und Männer für sein Netzwerk kuratiert, das mittlerweile an die

hundert C-Level Frauen umfasst. Mitgründer Robin Haak: „Wir kennen

unsere Mitglieder persönlich und wir sind dankbar, dass wir seit

Gründung auch so viel Neues lernen durften. Es macht uns Spaß

gemeinsam Themen voranzubringen und wir sehen uns als große

Lerngruppe“.

Die erste Women Inc. Veranstaltung fand im Mindspace, Berlin

Kraussenstrasse, mit 120 Teilnehmern und Teilnehmerinnen statt, zu

denen Business-Größen aus allen Bereichen, wie beispielsweise Dr.

Caren Genthner-Kappesz (CEO Glossybox ), Peter Kimpel (CFO Rocket

Internet SE), Verena Bahlsen (Gründerin Hermanns) oder Michael Brehm

(Founder i2x, Partner Redstone) gehörten. Teil des Events war ein

Gespräch zum Thema „Wichtigkeit von Vorbildern“, moderiert durch

Diana Kinnert. Interviewt wurden Niklas Östberg (Gründer, CEO,

Delivery Hero), Dr. Franziska Leonhardt (Anwältin) und Sigrid

Bauschert (Vorstand, Management Circle). Die zweite Veranstaltung war

fester Bestandteil der NOAH Tel Aviv, Israel.

Über Wo/men Inc.

Wo/men Inc. wurde 2017 von Lea Vajnorsky und Robin Haak gegründet.

Das internationale, handverlese Netzwerk aus Vertretern von Politik,

Wirtschaft und Kultur fußt auf persönlichen Einladungen des Beirats

und der Gründer. Ziel ist es, mithilfe themenspezifischer

Veranstaltungen insbesondere karriere-fokussierte Frauen und Männer

beim Knüpfen beruflicher Kontakte und dem Aufbau langfristiger

Beziehungen zu unterstützen. Parallel dazu nutzt die Organisation das

Netzwerk zur Förderung gemeinnütziger Projekte auf globaler Ebene.

Mehr infos unter www.womeninc.net.

