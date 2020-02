WWF fordert von Einzelhandel Ende aggressiver Dumpingangebote

Der geschäftsführende Vorstand der Umweltorganisation WWF in

Deutschland, Eberhard Brandes, hat vor einem Spitzengespräch von Bundeskanzlerin

Angela Merkel (CDU) mit Vertretern der Lebensmittelbranche den Handel dazu

aufgefordert, aggressive Dumpingangebote zu beenden. Der

Lebensmitteleinzelhandel stehe in der Verantwortung, “auf Qualität zu setzen,

eine ressourcenschonende Produktion finanziell zu honorieren und die Zeit der

aggressiven Dumpingangebote zu beenden”, sagte Brandes der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Montag). Er nahm auch die Verbraucher in die Pflicht. “Die

Verantwortung für eine Landwirtschaft, von der die Landwirte leben können und

die gleichzeitig Boden, Wasser, Klima und Artenvielfalt schützt, endet nicht

beim Handel”, sagte Brandes. Sie schließe Verbraucher genauso ein wie die

Landwirte selbst. “Wir müssen uns gemeinsam bewegen und verändern”, sagte

Brandes. Der Preisgipfel könne daher nur der Anfang für einen breiten

gesellschaftlichen Dialog sein. “Ein weiter so wie bisher kann es für Keinen von

uns geben”, sagte Brandes. “Auch nicht für die Bundesregierung, die den Einstieg

in mehr Umweltschutz auf dem Acker und im Stall jahrelang verschleppt hat.”

