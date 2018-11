Zahl beschäftigter Flüchtlinge bei Randstad verzehnfacht / Integrationsdienstleister Zeitarbeit (FOTO)

Zeitarbeit bietet Geflüchteten eine gute Einstiegsmöglichkeit inden deutschen Arbeitsmarkt. Wie wichtig Personaldienstleister undArbeitnehmerüberlassung für die Integration von Geflüchteten sind,zeigen die jüngsten Mitarbeiterzahlen von Deutschlands BranchenführerRandstad: Seit 2015 hat sich die Zahl der Beschäftigten aus deneinschlägigen Asylherkunftsländern bei Randstad verzehnfacht.

Waren es 2015 noch 254 Mitarbeiter, beschäftigt der

Personaldienstleister aktuell 2.490 Mitarbeiter, die aus Syrien,

Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan und Somalia nach

Deutschland gekommen sind. Der Trend spiegelt sich auch in der

gesamten Branche wider: Ein gutes Drittel aller Arbeitssuchenden aus

den Hauptasylherkunftsländern, die im vergangenen Jahr einen Job

fanden, sind über Zeitarbeit beschäftigt (Quelle: „Aktuelle

Entwicklungen in der Zeitarbeit“, Bundesagentur für Arbeit).

Persönliche Unterstützung erleichtert Einstieg

Geflüchtete haben es aufgrund geringer Qualifikation oder

mangelnder Sprachkenntnisse oft schwer auf dem deutschen

Arbeitsmarkt. Von Personaldienstleistern bekommen sie nicht nur

wichtige Unterstützung bei der Jobsuche und Bewerbungen, sondern oft

auch einen persönlichen Berater zur Seite gestellt. Dieser leistet

praktische Hilfestellung im Arbeitsalltag und begleitet

administrative Aufgaben, beispielsweise wenn bereits ein

Berufsabschluss vorliegt, dieser aber noch nicht anerkannt wurde. Bei

etablierten Personaldienstleistern wie Randstad haben Mitarbeiter in

der Arbeitnehmerüberlassung außerdem einen festen und häufig

unbefristeten Arbeitsvertrag sowie Bezahlung nach Tarifvertrag.

Weiterbildung ermöglicht mehr Jobchancen

Die überwiegende Mehrheit der beschäftigten Flüchtlinge bei

Randstad arbeitet noch in Einsätzen, die geringe Qualifikationen

voraussetzen. 98% finden eine Beschäftigung als Hilfskräfte oder

Fachhelfer. „Die meisten Geflüchteten, die sich bei uns bewerben,

haben keine formale Ausbildung, die deutschen Standards entspricht.

Aber sie sind motiviert und lernbereit“, so Dr. Christoph Kahlenberg,

Leiter der Randstad Akademie. „Für uns haben Bildungs- und

Weiterbildungsprogramme in den letzten Jahren deshalb noch mehr an

Bedeutung gewonnen. Neben Sprachkursen besteht großes Interesse an

IT- und Logistik-Lehrgängen unter all unseren Mitarbeitern.“

Über Randstad Gruppe Deutschland

Mit durchschnittlich rund 59.500 Mitarbeitern und rund 550

Niederlassungen in 300 Städten sowie einem Umsatz von rund 2,3

Milliarden Euro (2017) ist die Randstad Gruppe der führende

Personaldienstleister in Deutschland. Randstad bietet Unternehmen

unterschiedlicher Branchen umfassende Personalservice-Konzepte. Neben

der klassischen Zeitarbeit gehören zum Portfolio der Randstad Gruppe

unter anderem die Geschäftsbereiche Professional Services,

Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services. Mit seinen

passgenauen Personallösungen ist Randstad ein wichtiger strategischer

Partner für seine Kundenunternehmen. Durch die langjährige Erfahrung

unter anderem in der Personalvermittlung und Personalüberlassung

sowie individuelle Leistungs- und Entwicklungsangebote für

Mitarbeiter und Bewerber, ist Randstad auch für Fach- und

Führungskräfte ein attraktiver Arbeitgeber und Dienstleister. Als

Impulsgeber für den Arbeitsmarkt hat Randstad bereits im Jahr 2000

einen flächendeckenden Tarifvertrag mit ver.di abgeschlossen, der als

Grundlage für die geltenden tariflichen Regelungen in der gesamten

Branche diente. Randstad ist seit 50 Jahren in Deutschland aktiv und

gehört zur niederländischen Randstad N.V.: mit einem Gesamtumsatz von

rund 23,3 Milliarden Euro (Jahr 2017), über 668.800 Mitarbeitern

täglich im Einsatz und rund 4.800 Niederlassungen in 39 Ländern, ist

Randstad einer der größten Personaldienstleister weltweit. Zur

deutschen Randstad Gruppe gehören neben den Unternehmen Randstad

Deutschland GmbH & Co KG auch die Unternehmen Tempo Team, Gulp,

Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie

Randstad Automotive und Randstad Financial Services. Vorsitzender und

Sprecher der Geschäftsführung der Randstad Gruppe Deutschland ist

Richard Jager.

Pressekontakt:

Verantwortlich

Randstad Deutschland Pressestelle

Petra Timm

Helfmann-Park 8

65760 Eschborn

Fon 0 61 96 / 4 08-17 70

Fax 0 61 96 / 4 08-17 75

E-Mail: presse@randstad.de

www.randstad.de

Weitere Presseunterlagen und Bildmaterial zum Herunterladen finden

Sie auch im Internet unter www.randstad.de

Original-Content von: Randstad Deutschland GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell