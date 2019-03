ZDF-„Moma vor Ort“ aus Hamburg (FOTO)

Mit der Reihe „Moma vor Ort“ verlässt das „ZDF-Morgenmagazin“erneut das Studio und kommt in der kommenden Woche nach Hamburg. DasThema „Pflege – Wie gut kümmern wir uns um Alte und Kranke?“ steht amMittwoch, 27. März 2019, 6.00 bis 9.00 Uhr im Mittelpunkt derSendung. Moderatorin Dunja Hayali berichtet jede halbe Stunde liveaus dem „Hospital Zum Heiligen Geist“ in Hamburg und spricht mitBetroffenen und Verantwortlichen.

Was läuft schief bei der Pflege? Bereits 2018 waren

deutschlandweit 40.000 Pflegestellen unbesetzt. Und die Zahl der

Bedürftigen steigt ständig. Wo soll das neue Personal für ihre Pflege

herkommen? Wie kann der Alltag für Pfleger und zu Pflegende

lebenswerter gemacht werden? Wie kann das Modell für die Zukunft

aussehen? Moderatorin Dunja Hayali diskutiert mit Pflegerinnen und

Pflegern, Angehörigen und verantwortlichen Politikern wie Peter

Tschentscher, dem Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt

Hamburg, und fragt live vor Ort nach den Sorgen und Wünsche der

Betroffenen. Kurzreportagen ergänzen das Angebot.

Mit „Moma vor Ort“ geht das „ZDF-Morgenmagazin“ an Brennpunkte in

Deutschland, greift Probleme auf, die das ganze Land betreffen, und

kommt mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt ins Gespräch.

Am Vorabend der Sendung, Dienstag, 26. März 2019, 18.30 bis 19.30

Uhr, geben ZDF-Chefredakteur Dr. Peter Frey, Moderatorin Dunja

Hayali, Ralf Zimmermann von Siefart, Leiter des ZDF-Landesstudios

Hamburg, sowie Andreas Wunn, Leiter der Redaktionen

„ZDF-Morgenmagazin“ und „ZDF-Mittagsmagazin“, Einblicke in die

Berichterstattung des ZDF. Sie stellen sich den Fragen und der Kritik

der Hamburger und laden zur offenen Diskussion ein. Auch Dr. Peter

Tschentscher, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg,

nimmt an diesem Gespräch teil. Veranstaltungsort ist ebenfalls das

„Hospital Zum Heiligen Geist“.

Der Bürgerdialog wird live gestreamt auf

https://facebook.com/morgenmagazin und auf https://heute.de. Darüber

hinaus sind alle Inhalte rund um die Berichterstattung auf Twitter

und Facebook unter dem Hashtag #ZDFmomavorOrt zu finden.

Ansprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 – 2099-1093;

Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 – 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazin

Sendungsseite: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin

https://twitter.com/morgenmagazin

https://twitter.com/ZDFpresse

https://facebook.com/ZDF

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell