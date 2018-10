ZDF-Politbarometer Extra Bayern Oktober 2018 / CSU weiter im Tief – Grüne bleiben auf Platz zwei / Ansehen von Markus Söder etwas verbessert – Seehofer immer weiter im Minus (FOTO)

Auch gut eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern bleibt die CSUin ihrem Stimmungstief und muss mit sehr starken Verlusten bei derWahl rechnen, während die Grünen erstmals in Bayern zweitstärkstePartei werden könnten. Der SPD droht das schlechteste Ergebnis seit1946. Die AfD dürfte erstmals und die Freien Wähler zum dritten Malin den Landtag einziehen. Die FDP liegt aktuell etwas über und dieLinke etwas unter der Fünf-Prozent-Grenze.

Wenn schon am nächsten Sonntag gewählt würde, dann ergäben sich

die folgenden Projektionswerte: Die CSU käme zurzeit auf 35 Prozent

(unverändert im Vergleich zu vor zwei Wochen), die SPD auf 12 Prozent

(minus 1), die Freien Wähler auf 10 Prozent (minus 1), die Grünen auf

18 Prozent (unverändert), die FDP auf 5,5 Prozent (plus 0,5), die

Linke auf 4,5 Prozent (plus 0,5) und die AfD auf 10 Prozent

(unverändert). Die anderen Parteien lägen zusammen bei 5 Prozent

(plus 1). Damit hätte praktisch nur eine Regierung aus CSU und Grünen

bzw. aus CSU und SPD eine Mehrheit. Bei der letzten Landtagswahl 2013

war die CSU auf 47,7 Prozent gekommen, die SPD auf 20,6 Prozent, die

Freien Wähler auf 9,0 Prozent, die Grünen auf 8,6 Prozent, die FDP

auf 3,3 Prozent, die Linke auf 2,1 Prozent und die anderen Parteien

zusammen auf 8,7 Prozent.

Diese Projektionswerte geben lediglich das Stimmungsbild für die

Parteien zum jetzigen Zeitpunkt wieder und stellen keine Prognose für

den Wahlausgang dar. Grundsätzlich sind bei diesen Werten auch die

statistischen Fehlerbereiche von Umfragen zu berücksichtigen, weshalb

ein Scheitern der Linken oder der FDP an der Fünf-Prozent-Hürde nicht

auszuschließen ist. Darüber hinaus kann es bis zum Wahlsonntag für

die verschiedenen Parteien durch unterschiedliche

Mobilisierungserfolge noch zu entscheidenden Veränderungen kommen.

Zudem wissen zurzeit 50 Prozent noch nicht sicher, wen oder ob sie

wählen wollen.

Landes- und Bundespolitik: Als wichtiger für ihre aktuelle

Wahlabsicht nennen jetzt 58 Prozent (Sept.: 54 Prozent) die

Landespolitik und 38 Prozent (Sept.: 42 Prozent) die Bundespolitik.

Vor der letzten bayerischen Landtagswahl 2013 war nur für 32 Prozent

die Bundespolitik entscheidend (Landespolitik: 65 Prozent).

Gewünschte/r Ministerpräsident/-in: Bei der Frage, wen man lieber

als Ministerpräsident/-in hätte, wird CSU-Amtsinhaber Markus Söder

von 54 Prozent (plus 4 im Vergleich zu vor zwei Wochen) gegenüber der

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen bevorzugt, für die sich 24

Prozent (minus 2) aussprechen (11 Prozent kennen Kohnen nicht). Im

Vergleich mit dem Spitzenkandidaten der Grünen, Ludwig Hartmann,

liegt Söder mit 48 Prozent (plus 6) gegenüber 19 Prozent

(unverändert) vorne, allerdings geben 23 Prozent an, dass sie

Hartmann nicht kennen und deshalb die Frage nicht beantworten wollen.

Spitzenpolitiker: Bei der Frage, was die Bayern von führenden

Politikern halten, kann sich Ministerpräsident Markus Söder etwas

verbessern: Er erhält jetzt auf der Skala von plus fünf bis minus

fünf einen vergleichsweise schwachen Durchschnittswert von 0,5

(Sept.: 0,3), während der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer mit minus

1,1 (Sept.: minus 0,6) weiter abstürzt. Auch Angela Merkels Wert hat

sich mit 0,3 (Sept.: 0,6) verschlechtert. Hubert Aiwanger (Freie

Wähler) wird mit 0,7 und Natascha Kohnen (SPD), deren

Bekanntheitsgrad sich deutlich verbessert hat, mit 0,5 beurteilt.

Entsprechende Bewertungen für Politiker/innen anderer Parteien sind

nicht ausweisbar, da diese zum Teil bei deutlich mehr als der Hälfte

der Wahlberechtigten nicht bekannt sind.

Koalitionspräferenzen: Eine neuerliche absolute Mehrheit für die

CSU wird mehrheitlich klar abgelehnt: Nur 31 Prozent aller Befragten

fänden eine CSU-Alleinregierung gut (schlecht: 53 Prozent; der Rest

zu 100 Prozent hier und im Folgenden jeweils „egal“ oder „weiß

nicht“). 48 Prozent fänden eine Koalition aus CSU und Grünen gut

(schlecht: 33 Prozent). Eine Regierung aus CSU und Freien Wählern

unterstützen 45 Prozent, 25 Prozent lehnen sie ab. Keine

mehrheitliche Zustimmung fände eine Regierung aus CSU und SPD (gut:

32 Prozent; schlecht: 46 Prozent).

Wichtigste Themen und Kompetenzen: Bei den aktuell wichtigsten

Problemen in Bayern liegt das Thema „Flüchtlinge/Asyl“ mit 34 Prozent

auf Platz eins, gefolgt von „Wohnungsmarkt/Mieten“ (23 Prozent) und

„Schule/Bildung“ (10 Prozent). Während die CSU beim Thema Wirtschaft

eine kaum bestrittene Kompetenz besitzt, fällt ihr Vorsprung bei den

Themen „Flüchtlinge/Asyl“ und „Schule/Bildung“ deutlich geringer aus.

Beim zweitwichtigsten Thema „Wohnungsmarkt/Mieten“ liegen CSU und SPD

in der Kompetenzbeurteilung sogar fast gleichauf.

Die Umfrage zu diesem Politbarometer Extra wurden wie immer von

der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews

wurden in der Zeit vom 1. bis zum 4.10.2018 unter 1.122 zufällig

ausgewählten Wahlberechtigten in Bayern telefonisch erhoben. Die

Befragung ist repräsentativ für die dortige wahlberechtigte

Bevölkerung. Der Fehlerbereich beträgt bei einem Anteilswert von 40

Prozent gut +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10

Prozent gut +/- zwei Prozentpunkte. Das nächste Politbarometer Extra

zu Bayern sendet das ZDF am Donnerstag, 11. Oktober 2018, im „heute

journal“.

Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen auf https://forschungsgruppe.de.

https://heute.de

https://twitter.com/ZDFpresse

https://twitter.com/ZDF

https://facebook.com/ZDF

Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108,

pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 – 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/politbarometer

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell