Zustand vieler Straßen in Norddeutschland ist katastrophal

Viele Kreisstraßen im Norden sind kaputt. Das

ergab eine Recherche des NDR Politikmagazins „Panorama 3“. Rund 23

Prozent der Kreisstraßen in Norddeutschland befinden sich demnach in

einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Für die umfangreiche

Datenerhebung wurden alle Kreise und kreisfreien Städte in

Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein

abgefragt. Erstmals liegen damit Daten zu Kreisstraßen für ganz

Norddeutschland vor.

Die zwei Landkreise mit den schlechtesten Straßen sind Stade und

Rostock. Hier sind rund zwei Drittel der Straßen in einem schlechten

oder sehr schlechten Zustand. Der Landkreis Stade erklärt, dass

„jahrelang im Grunde zu wenig Geld da war“. Der Landkreis Rostock

schreibt auf Anfrage, dass sie der Sanierungsstau von 170 Millionen

Euro überlaste. Der Kreis mit den besten Straßen ist der Heidekreis –

hier sind nur fünf Prozent der Straßen schlecht. Insgesamt sind nach

„Panorama 3“-Recherche ungefähr 3100 Kilometer Kreisstraßen in einem

schlechten Zustand. Prof. Berthold Best von der Technischen

Hochschule Nürnberg beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der

Erhaltung kommunaler Straßen. Das Ergebnis der Recherche ist aus

seiner Sicht „besonders besorgniserregend. Denn diese Straßen drohen

kurzfristig in einen Zustand abzurutschen, der keine

Erhaltungsmaßnahmen mehr zulässt, sondern der dazu führt, dass die

Straßen erneuert werden müssen“.

Noch dramatischer ist es bei den rund 1950 Kilometern Kreisstraßen

im Norden, die in einem sehr schlechten Zustand sind. Prof. Berthold

Best nimmt nach einer Einschätzung der vom NDR recherchierten Daten

an, dass 3,9 Milliarden Euro nötig wären, um diese Straßen zu

erneuern. Diese Summe müssten die Kreise zusätzlich aufbringen. Das

dürfte den Kreisen „sehr schwerfallen“, meint Prof. Best. Und das

Ausmaß der kaputten Straßen ist wahrscheinlich noch viel größer: Denn

rund ein Drittel aller Kreise und kreisfreien Städte haben keine

genauen Daten zum Zustand ihrer Straßen geliefert. Bremen hat auf die

Anfrage gar nicht geantwortet.

Viele Ämter scheinen mit der Betreuung der Kreisstraßen

überfordert. Den zuständigen Kreisbauämtern fehlt es offenbar an

Personal. Mehrere Kreise gaben auf Anfrage sogar an, sie hätten noch

nie eine sogenannte Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) ihrer

Kreisstraßen durchgeführt, wie beispielsweise die Kreise Ammerland,

Holzminden, Leer, Verden, Uelzen und Wesermarsch.

Zudem fehlt den Kreisbauämtern offenbar das nötige Geld. Viele

Kreise investieren nur wenig Geld in ihr Straßennetz. So gibt der

Landkreis Lüchow-Dannenberg gerade einmal 25 Cent pro Quadratmeter

Straße aus. Laut Forschungsgesellschaft Straßen- und Verkehrswesen

sind aber 1,10 Euro das absolute Minimum, das aufgewendet werden

sollte, um ähnliche Straßen zu unterhalten.

Die Landesregierungen in Hannover, Schwerin und Kiel erklären auf

„Panorama 3“-Anfrage, dass für die Instandhaltung der Kreisstraßen

die Kreise zuständig seien. Denn in der Regel werden keine

Instandhaltungen, sondern nur Neubaumaßnahmen mit Fördergeldern der

Länder unterstützt. Das sei ein Fehler, sagt Prof. Best und fordert:

„Wir müssen wegkommen von der Förderung nur von Neubaumaßnahmen hin

zu einer Förderung der Straßenerhaltung auch mit Landesmitteln.“ In

Schleswig-Holstein scheint bereits ein Umdenken einzusetzen. Dort

gilt nun laut Wirtschaftsministerium die Vorgabe: „Erhalt vor

Neubau“. Seit 2015 würden den Kreisen dafür jährlich zusätzlich 11,5

Millionen Euro zu Verfügung gestellt. Aus der NDR Recherche geht

zudem hervor, dass im Norden ungefähr 480 Brücken in einem schlechten

baulichen Zustand sind. Laut Prof. Best besteht die Gefahr, dass sie

in die schlechteste Kategorie abrutschen. Dann ist die

Standsicherheit des Bauwerks gefährdet und sofortige Maßnahmen sind

erforderlich. Ein Beispiel dafür ist die Brücke bei Cramon im

Landkreis Nordwestmecklenburg. Sie ist, als eine der wenigen Brücken

im Norden, seit zwölf Jahren für den Verkehr gesperrt.

Im Rahmen der Recherche wurden Daten zu fünf Straßenkategorien von

sehr gut bis sehr schlecht erfragt. Schlechte und sehr schlechte

Straßen wurden zu allen Kreisstraßen in Niedersachsen,

Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ins Verhältnis gesetzt.

Nicht beachtet wurden dabei die nicht vergleichbaren Daten der

kreisfreien Städte. Denn diese sind meist auch für Bundes- und

Landesstraßen auf ihrem Gebiet zuständig.

Die Kreise überprüfen den Zustand ihrer Straßen mittels einer

regelmäßigen Zustandserfassung und Bewertung (ZEB). Dieses Verfahren

gilt als Standard, bei dem mithilfe von Kameras der Straßenzustand

digital erfasst und in Zustandswerte (Kategorien) von „sehr gut“

(Kategorie 1, Zustandswert 1,0-1,5) bis „sehr schlecht“ (Kategorie 5,

Zustandswert: 4,5-5,0) eingeteilt wird. Ein schlechter Zustand einer

Straße (Kategorie 4) bedeutet, dass innerhalb kürzester Zeit

Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden müssten. Die nötigen Pläne

dafür sollten bereits vorliegen. Für Straßen in einem sehr schlechten

Zustand (Kategorie 5) gilt: sofortiger Handlungsbedarf oder eine

beschränkte Nutzung der Straße bis hin zu einer kompletten

Schließung.

Alle Ergebnisse:

https://www.NDR.de/fernsehen/sendungen/panorama3/panorama8350.pdf

Reihenfolge Kreise – nach Kilometer-Angaben hochgerechnet:

https://www.NDR.de/fernsehen/sendungen/panorama3/panorama8352.pdf

Hintergrund zu Niedersachsen

Auf die Länge aller Kreisstraßen bezogen, liegt in Niedersachsen

der Anteil der schlechten oder sehr schlechten Straßen bei rund 20,5

Prozent im norddeutschen Durchschnitt. In Niedersachsen weisen die

Landkreise Stade (76% der Straßen sind schlecht oder sehr schlecht),

Goslar (64%) und Friesland (52%) die schlechtesten Straßen auf. Beim

Landkreis Stade bezieht sich der Wert auf alle Straßenkilometer, die

vom ZEB-Verfahren erfasst wurden. Die Kreise mit den wenigsten

schlechten Straßen sind der Heidekreis (5%) und der Landkreis

Osnabrück (8,6%).

38 Prozent der Kreise und kreisfreien Städte haben keine

Zustandsdaten bezogen auf einzelne Straßenkategorien geliefert. Sechs

Landkreise (Ammerland, Holzminden, Leer, Verden, Uelzen, Wesermarsch)

haben noch nie eine Zustandserfassung und Bewertung ihres

Kreisstraßennetzes durchgeführt.

Die meisten Kreise und kreisfreien Städte betreuen ihre

Kreisstraßen selbst. Nach Auskunft der Kreise überlassen zwölf von

ihnen das Management ihrer Kreisstraßen der niedersächsischen

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Hintergrund zu Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein schneidet der Landkreis Stormarn (50%) mit

dem Zustand seiner Kreisstraßen am schlechtesten ab. Am Besten steht

der Landkreis Nordfriesland (18,9%) da.

Aus Schleswig-Holstein haben nur rund die Hälfte der Landkreise

und kreisfreien Städte Angaben zu Zustandswerten gemacht. In einigen

Landkreisen wurden offenbar Erfassungen aus dem vergangenen Jahr noch

nicht abschließend ausgewertet.

Besonders augenfällig ist die Situation in Lübeck und Neumünster.

In Lübeck sind aktuell keine Zustandswerte zu ermitteln. Die

bisherigen sind „veraltet“. Eine Datenbank kann aus Personalmangel

nicht fortgeführt werden, so die Stadt auf Anfrage. In Neumünster ist

auf einer Länge von 118 km der „Fahrbahnzustand in absehbarer Zeit

abgängig.“ Für rund 36 km gilt „sofortiger Sanierungsbedarf.“ Daten

nach ZEB-Kategorien geordnet, konnte Neumünster allerdings nicht

liefern.

Der Landkreis Segeberg hat statt fünf nur Angaben zu vier

Kategorien gemacht. Die Angaben wurden entsprechend angepasst. In

Schleswig-Holstein hat bisher nur der Landkreis Herzogtum Lauenburg

keine Zustandserfassung und Bewertung seiner Kreisstraßen

durchgeführt.

In Schleswig-Holstein kümmert sich der Landesbetrieb Straßenbau

und Verkehr in sieben Fällen im Auftrag der Kreise um deren Straßen.

Die restlichen Kommunen kümmern sich selbst um ihre Straßen.

Hintergrund zu Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern schneidet der Landkreis Rostock mit dem

Zustand seiner Kreisstraßen landesweit am schlechtesten ab. Von 617

Kilometern Kreisstraßen sind rund 70 Prozent in einem schlechten oder

sehr schlechten Zustand. Es folgt der Landkreis Ludwigslust-Parchim

(45%). Der Landkreis Rostock hat seine Zustandsdaten für Straßen in

nur vier Kategorien eingeteilt. Kategorie 4 bildet dabei die

schlechteste Kategorie.

Verglichen mit allen anderen norddeutschen Bundesländern sind die

Kreisstraßen im Nordosten am schlechtesten. Hier sind rund 33 Prozent

der Straßen schlecht oder sehr schlecht.

Beispielhaft beläuft sich der Investitionsstau bei den eigenen

Kreisstraßen nach Angaben des Landkreises Nordwestmecklenburg auf

eine Summe von rund 100 Millionen Euro.

Hintergrund zu Hamburg

In Hamburg sind rund 34 Prozent der ausgewerteten Bezirksstraßen

in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Gemessen an den

ausgewerteten Kilometern schneidet der Bezirk Eimsbüttel am

schlechtesten ab. Hier sind fast 67 Prozent der Bezirksstraßen in

einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Dagegen sind im Bezirk

Bergedorf nur 47 Prozent der Straßen in einem schlechten oder sehr

schlechten Zustand.

Allerdings haben von den sieben Bezirken die Bezirke Mitte und

Altona keine Zustandsdaten geliefert. In Bergedorf und Harburg wurden

große Teile des Netzes, die mit Kopfstein gepflastert sind, von der

Zustandserfassung nicht beachtet. Im Bezirk Wandsbek umfassen die

Daten auch etwa 110 km Straßen, die keine Bezirksstraßen sind. Eine

getrennte Angabe nur zu Bezirksstraßen ist dem Bezirk aber nicht

möglich.

Die Wirtschaftsbehörde gibt auf „Panorama 3“-Anfrage an, dass seit

dem Regierungswechsel 2011 „sehr erfolgreich“ an einem Abbau des

Sanierungsstaus auf den Hamburger Straßen gearbeitet würde. Man werde

mit dem „Sanierungsprogramm erreichen, dass der Verfall aller Straßen

aufgehalten wird.“ Tatsächlich sind in den vergangenen Jahren die

Mittel, die den Bezirken für den Unterhalt zur Verfügung gestellt

werden, erhöht worden.

