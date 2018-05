10 Jahre Zahnmobil: Die Caritas in Hamburg und elmex® sorgen gemeinsam für mehr Zahngesundheit bei Bedürftigen (FOTO)

Seit 2008 fährt in der Freien und Hansestadt Hamburg die erste

rollende Zahnarztpraxis Deutschlands und hilft Menschen, die sich

nicht selbst um eine zahnmedizinische Behandlung kümmern können.

Die Hamburger Caritas und elmex®, die Marke des führenden

Unternehmens in der Mund- und Zahnpflege in Deutschland CP GABA GmbH,

können in diesem Jahr auf eine erfolgreiche zehnjährige

Zusammenarbeit zurückblicken. Die Hamburger Caritas und elmex®

schlossen sich 2008 zusammen, um hilfsbedürftigen Menschen eine

kostenlose Zahnversorgung zu bieten und die Präventionsarbeit bei

Kindern zu fördern. Gemeinsam riefen sie das Projekt elmex® Zahnmobil

ins Leben.

Mission Zahngesundheit

9.409 Patientenkontakte und 21.866 zahnärztliche Leistungen: Die

Zahlen der vergangenen zehn Jahre zeigen, wie relevant kostenlose

Gesundheitsprogramme für wohnungslose Menschen sind, die die

Bedürftigen dort erreichen, wo sie leben – auf der Straße. Um die

zahnmedizinische Versorgung zu ermöglichen, fährt das Zahnmobil

zweimal die Woche Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Hamburg an.

Immer an Bord ist eine ehrenamtliche Zahnärztin oder ein

ehrenamtlicher Zahnarzt. „Auf dem Zahnmobil wurden in den zehn Jahren

rund 3.300 Zähne gezogen und 3.100 Füllungen gelegt. Wir sind sehr

froh und dankbar, dass sich 30 ehrenamtliche Zahnärztinnen und

Zahnärzte im Projekt engagieren,“ ergänzt Christine Himberger,

Koordinatorin des Zahnmobils.

Prävention bei Kindern

Jeden Montag und Dienstag fährt das Zahnmobil auch

Kindertagesstätten, pädagogische Mittagstische und andere

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in sozialen Brennpunkten

der Stadt an. „Die Kinder werden von den zahnmedizinischen

Fachangestellten spielerisch an die Behandlung in einer

Zahnarztpraxis herangeführt. Sie lernen beispielsweise den

Behandlungsstuhl und die technischen Geräte kennen, erkunden ihren

eigenen Mundraum mit einer Oralkamera und probieren Zahnseide oder

Interdental-Bürsten am Zahnmodell aus“, sagt Dr. Marianne Gräfin von

Schmettow, Leiterin Scientific Affairs bei CP GABA GmbH. Das

Präventionsprogramm soll Ängste vor einem Zahnarztbesuch abbauen und

die Kinder für die richtige Zahnpflege sensibilisieren. Zusätzlich

beinhaltet das Programm Ernährungs-Tipps, um Karies vorzubeugen. In

zehn Jahren betreute das mobile Zahnmobil rund 20.604 Kinder aus 826

Institutionen. Neue Einrichtungen kommen laufend hinzu.

Neben dem Zahnmobil für wohnungslose Menschen, gibt es seit 2016

im Stadtteil St. Pauli auch eine stationäre Zahnambulanz mit

Röntgengerät. Dort können notwendige Behandlungen diagnostiziert und

auch weitergehende Behandlungen vorgenommen werden.

Tipp: Der aktuelle Tourenplan des Zahnmobils steht auf der Website

des Zahnmobils: www.zahnmobil.de

