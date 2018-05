Zwei Sekunden – auf wahrer Begebenheit beruhende Erzählung erzählt von den Hintergründen einer Flucht

Und wieder muss Amina fort und kann nicht bleiben. Ihr Mann Bulan ist verschwunden, allein mit ihrer kleinen Tochter Aninda flieht sie ins Ausland. Sie übersteht Rassismus, Hass, Heimweh und Sehnsucht nach ihrem Mann. Nur ihre kleine Tochter gibt ihr Halt und sie sieht ihr Kind in dieser schwierigen Situation wachsen. Als sich alles zum Guten zu wenden scheint, schlägt das Schicksal erneut zu.

Die gerade einmal 16-jährige Autorin Slafa Kafi schildert in ihrem eindrucksvollen Buch „Zwei Sekunden“ eine Flucht aus Pakistan. Ihr autobiographisch gefärbter Roman offenbart die Herausforderungen und das Misstrauen, mit denen Flüchtlinge nach den bisherigen Strapazen ihres Lebensweges in Deutschland konfrontiert werden. Die Leser erhalten durch den bewegenden Roman einen aufschlussreichen Einblick in das Leben der Menschen, die von der Öffentlichkeit schnell verurteilt werden. Kafis sensibel erzählter Roman liefert neben einer packenden, auf einer wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte auch das Plädoyer der jungen Autorin für ein Umdenken. Ihr Buch ist als Denkanstoß gedacht, der dazu anregen soll, über den eigenen Tellerrand und die eigenen Vorurteile hinauszuschauen und mehr Offenheit zu wagen. Dies gelingt der jungen Autorin eindrucksvoll, denn Slafa Kafi bringt uns ein fremdes Universum ganz nah.

„Zwei Sekunden" von Slafa Kafi ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7469-1076-5 zu bestellen.

