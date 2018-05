13. Mai 14 Uhr: Morgan Finlay, CN

„?Finlay ist ein intelligenter, Genre übergreifender Singer/Songwriter, der Erfahrungen, Beobachtungen und Betrachtungen sammelt für eine mitreißende und ergreifende Exkursion in seinen Kopf.? (Indie-Music.com)

In den mehr als 10 Jahren, in denen der irisch-kanadische Singer/Songwriter Morgan Finlay auf den Straßen Europas unterwegs ist, hat er aus seinem Talent fu?r Melodien, scharfen Beobachtungen und der Leidenschaft fu?r das Menschliche eine von den Fans geschriebene Erfolgsgeschichte erlebt. Von der Elektrizita?t seiner ersten Single ?zensong?, die bis auf Platz 2 der Independent-Radiocharts in Australien kletterte, u?ber acht vero?ffentlichte Alben und fast sechshundert Auftritte haben Finlays kraftvolle Stimme und ehrliche Geschichten ihm zu Anerkennung und einer leidenschaftlichen Anha?ngerschaft verholfen, die drei erfolgreiche ?IndieGoGo?-Crowdfunding- Kampagnen finanziert, über die Titellisten auf den Alben entschieden hat, Gastgeber fu?r Konzerte war und eigene Videos gedreht hat.

Eintritt frei, es wird gesammelt

Weitere Infos und Musik: www.morganfinlay.com/home www.youtube.com/user/FinlayTV?feature=watch

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika www.birkenried.de