12./13. Mai: Flamenco, Wochenend-Workshop

Seit April arbeiten das Kulturgewächshaus Birkenried und die Berliner Solotänzerin und Flamenco-Lehrerin Ari la Chispa daran, die Flamenco-Community in der schwäbischen Region weiter auszubauen. Neben dem Kurs für die Mittelstufe liegen den Organisatoren vor allem die Anfänger am Herzen. Flamenco kann man in jedem Alter erlernen, sofern die Lust dazu vorhanden ist. Neulinge haben am Samstag 12. Mai ohne Verpflichtung und Kosten die Chance, ihr Talent an diesem traditionellen und immer modernen spanischen Tanz zu entdecken. Ari la Chispa, die vor über 16 Jahren schon an der Stuttgarter Oper unter Carlos Saura in Carmen Flamenco getanzt hat, ist Mitbegründerin der Berliner Flamencoschule ?Magna Mata?. www.arilachispa-flamenco-berlin.com

Unterrichtszeiten Wochenend-Seminare, Sa+So

Anfänger und Schnuupperkurs: 15-17 Uhr,

Mittelstufe: 17:15-19:150 Uhr

Technik: 19:30-20:30 Uhr

Kursgebühren: Zwei Tage 100,00?,

Flamenco-Camp August vom 13.-18. August 190,00?

http://arilachispa-flamenco-berlin.jimdo.com

Information und Buchung: flamenco@birkenried.de

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe Monika www.birkenried.de