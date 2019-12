136 Millionen Euro gegen Unfälle und Berufskrankheiten – Vertreterversammlung der BG ETEM beschließt Haushalt für 2020 (FOTO)

Eineinhalb Milliarden Euro – so viel Geld hat dieBerufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) für 2020eingeplant. Das geht aus dem Haushaltsplan vor, den die Vertreterversammlung derBG ETEM am 5. Dezember in Köln beschlossen hat.

Im Haushaltsplan ist der Löwenanteil des Geldes, rund 977 Millionen Euro, für

Rehabilitations- und Entschädigungsleistungen in Folge von Arbeits- und

Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten vorgesehen. Im Einzelnen handelt es sich

dabei um Rentenzahlungen, Verletztengeld während der Arbeitsunfähigkeit sowie

medizinische Heilbehandlung und weitere Leistungen der BG ETEM.

Gute Investition

136 Millionen investiert die BG ETEM in die Arbeitssicherheit und den

Gesundheitsschutz in den Mitgliedsunternehmen. Das ist die zweitgrößte Position

im Haushaltsplan 2020. Für Johannes Tichi, Vorsitzender der Geschäftsführung der

BG ETEM, sind das gute Investitionen: “Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

sind angesichts des Fachkräftemangels sowie steigender Kosten im

Gesundheitswesen ein Gebot der Stunde.”

Für die 136 Millionen Euro bietet die BG ETEM unterschiedliche

Präventionsmaßnahmen an: “Rund 37.000 Mal waren Präventionsexperten der BG ETEM

2018 in unseren Mitgliedsbetrieben vor Ort, um zum Arbeits- und

Gesundheitsschutz zu beraten und zu überwachen, dass Regeln eingehalten werden”,

weiß Johannes Tichi. Darüber hinaus unterstützt die BG ETEM die betrieblichen

Sicherheitsanstrengungen durch weitere Maßnahmen wie Forschungsprojekte,

Seminare oder Informationsmedien.

Haushaltsrechnung abgenommen

In ihrer Sitzung hat die Vertreterversammlung auch die Haushaltsrechnung für

2018 abgenommen. Das Haushaltsjahr 2018 hatte mit Gesamtausgaben in Höhe von

rund 1,4 Milliarden Euro abgeschlossen.

Die Vertreterversammlung – das Parlament der BG ETEM

Die Vertreterversammlung ist wie alle Selbstverwaltungsorgane der

Berufsgenossenschaft ehrenamtlich tätig und wird paritätisch gebildet. Bei der

BG ETEM umfasst die Vertreterversammlung jeweils 30 Mitglieder auf der

Versicherten- und der Arbeitgeberseite. Zu ihren Aufgaben gehört es

insbesondere, über die Satzung, Unfallverhütungsvorschriften sowie

Jahresrechnung und Haushaltsplan zu entscheiden. Die Vertreterversammlung tritt

zwei Mal im Jahr zusammen.

Hintergrund BG ETEM

Die BG ETEM ist die gesetzliche Unfallversicherung für rund vier Millionen

Beschäftigte in gut 200.000 Mitgliedsbetrieben. Sie kümmert sich um

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in den Mitgliedsbetrieben sowie um

Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Für

ihre Mitgliedsunternehmen übernimmt die BG ETEM die Haftung für die

gesundheitlichen Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gegenüber den

Beschäftigten und stellt diese auch untereinander von der Haftung frei.

