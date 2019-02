Münchener Verein: Neuer Unfallschutz für Handwerker (FOTO)

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe erweitert ihrProduktportfolio für ihre Kernzielgruppe Handwerk und bringt mit„PrivatUnfall“ einen neuen Unfallschutz für selbstständige undangestellte Handwerker auf den Markt. Ein besonderes Augenmerk liegtauf jungen Handwerkern. Abgesichert sind nicht nur die finanziellenFolgen nach Unfällen im Beruf, sondern auch in der Freizeit. AufWunsch kann auch ein Schutz für die ganze Familie abgeschlossenwerden.

„Mit PrivatUnfall erhalten unsere Kunden finanziellen Rückhalt und

wichtige Hilfen nach einem Unfall“, erläutert Dr. Rainer Reitzler,

Vorsitzender des Vorstandes der Münchener Verein Versicherungsgruppe.

„Die Invaliditätssumme kann bis zu einer Höhe von einer Million Euro

abgeschlossen werden und der Münchener Verein zahlt eine lebenslange

Unfall-Rente bis zu 3.000 Euro pro Monat. Darüber hinaus leisten wir

ab dem ersten Tag ohne Wartezeit. Und junge Leute im Alter bis 29

Jahren erhalten von uns einen Beitragsnachlass von 15 Prozent.“

Handwerker sind aufgrund ihres Berufs einer erhöhten Unfallgefahr

ausgesetzt. Aus diesem Grund kann auch die neue verbesserte

Handwerker-Gliedertaxe ausgewählt werden. In der Unfallversicherung

richtet sich die Höhe der Invaliditäts-Leistung nach dem Grad der

Verletzung in der sogenannten Gliedertaxe, in der die

Invaliditätsgrade der verschiedenen Körperteile aufgelistet sind. Je

schwerwiegender die Unfallfolgen sind, desto mehr finanzielle Hilfe

wird mit PrivatUnfall geleistet. Zudem erhöht sich bei Handwerkern

als exklusives Extra am Markt die Invaliditätsleistung bei

Arbeitsunfällen um zehn Prozent. Bei Unfalltod erhalten die

Hinterbliebenen darüber hinaus zehn Prozent mehr Todesfallleistung.

Ist nur die Unfallrente abgesichert, wird die doppelte Unfallrente

als zusätzliche Einmalzahlung geleistet.

Die gesetzliche Unfallversicherung zahlt nur bei Unfällen auf dem

direkten Hin- und Rückweg zur Arbeit und am Arbeitsplatz, nicht

jedoch bei Unfällen in der Freizeit oder auf Reisen. Über 70 Prozent

aller Unfälle passieren im privaten Bereich. Für die individuelle

Absicherung bietet PrivatUnfall drei Tarif-Varianten an.

Weitere Bausteine, die frei wählbar sind, bieten zusätzlichen

Schutz. Beispielsweise werden bis zu 5.000 Euro an

Übergangsleistungen bei schweren Verletzungen gezahlt. Als Sicherheit

für die Familie und den Lebenspartner kann die Todesfall-Leistung auf

bis zu 500.000 Euro vereinbart werden. Möglich sind des Weiteren ein

Krankenhaus-Tagegeld oder ein Genesungsgeld. Um nach einem Unfall

schnell wieder in den Alltag zurückzufinden, bietet der Baustein

„Reha-Management“ persönliche Beratung und Betreuung. Mit dem

Baustein „Assistance“ kümmern sich Experten um Hilfen für zu Hause

und im persönlichen Bereich.

